The Collectables - Subaru Impreza GT Turbo - Autoblog.nl

Wouter voelde zich een middagje Colin McRae. In een originele Subaru Impreza die bij The Collectables wordt geveild.

Een rallykanon voor de straat. Nee, wacht voordat je in de lach schiet! Natuurlijk zagen de echte rallyauto’s er nog anders uit. Maar de familieband is duidelijk. Door het feit dat de Subaru Impreza GT Turbo een homologatie-special is, zijn er een aantal bijzonder details op de auto te vinden.

De grote verstralers waren nodig voor de avond etappes. De luchthapper op de motorkap voor extra pk’s en de spoiler achterop was voor extra downforce.

Destijds was het mode om je 555 (in het blauw) met de gouden wielen te bestellen. Deze Impreza is juist zo ingetogen mogelijk samengesteld. En dat maakt hem des te meer geschikt om er nog steeds onopvallend mee door het straatbeeld te gaan.

Alleen zichtbaar voor de kenners. Mooi was het misschien niet. Maar nu geven juist die details de Impreza GT Turbo zijn unieke karakter.

Kijk de video en laat Wouter je meer vertellen over deze Subaru. Deze Subaru Impreza GT Turbo wordt nu geveild bij The Collectables.