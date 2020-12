Combideal: Land Rover Defender en vliegtuig voor $3 miljoen - Autoblog.nl

Of het barbecueset ook bij de prijs is inbegrepen moeten we nog even navragen.

Vorige maand had Porsche een leuke deal: een special edition van de 992 Turbo S die alleen te bestellen was in combinatie met een bijpassende privéjet. Nu hebben we weer een soortgelijke combideal. Deze is alleen niet gericht op mensen die voor hun werk de hele wereld over reizen, maar op mensen die dat voor het avontuur doen.

Defender

Het autogedeelte van dit duo wordt gevormd door een Land Rover Defender. Niet de nieuwe, maar de vorige generatie. De échte terreinwagen dus. Het gaat hier niet om een standaard Defender, maar om custom exemplaar dat is aangepakt door Himalaya. Dit bedrijf is niet afkomstig uit Nepal, maar uit de VS en houdt zich bezig met het upgraden van Defenders.

Himalaya

Je kunt er dus van uitgaan dat de Defender weer zo goed als nieuw is, en waarschijnlijk nog beter dan dat. Himalaya zegt namelijk dat ze de Defender krachtiger, comfortabler en betrouwbaarder hebben gemaakt. Precieze specificaties delen ze helaas niet. Himalaya vermeldt alleen dat het om een handgeschakelde 300 tdi gaat. Ze hebben er dus geen Amerikaanse V8 in gelepeld. Dat deden ze eerder wel bij hun Spectre Defender. Afgaande op de foto’s is de Defender in ieder geval voorzien van de nodige off-roadaccessoires.

Sportvliegtuig

Aangepaste Land Rover Defenders hebben we al talloze keren voorbij zien komen, maar wat dit exemplaar bijzonder maakt is de combinatie met een vliegtuig. Het gaat om een sportvliegtuig, om precies te zijn de Kodiak 100 Series II. Het vliegtuig is voor de gelegenheid uitgevoerd in een Himalaya-thema. Het lijkt er alleen niet op dat daar veel werk van gemaakt is. Ze hadden het duo op z’n minst dezelfde kleuren kunnen geven, zoals Porsche dat wel deed.

Experience Center

Naast een Land Rover Defender en een vliegtuig is ook een bezoekje aan het Himalaya Experience Center bij de prijs inbegrepen. Het kan niet op. In tegenstelling tot wat je zou verwachten is dit geen beklimming van de Mount Everest of iets dergelijks. Het Experience Center staat namelijk ‘gewoon’ in Wyoming. Daar kun je los gaan met onder meer sneeuwscooters. Ook leuk.

Prijs

Voor dit pretpakket vragen Himalaya en Kodiak 3 miljoen dollar. Omgerekend naar euro’s is dat een kleine 2,5 miljoen. Dit kan ongetwijfeld voor het overgrote deel op het conto geschreven worden van het vliegtuig. We hebben echter zo’n vermoeden dat je met de Defender ook geen koopje te pakken hebt. Combideal of niet.