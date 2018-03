Polestar: “Alles draait om tevredenheid bij de eerste klanten”

Om een merk succesvol te kunnen lanceren is tevredenheid een belangrijk gegeven.

Want als de eerste klanten al bij je weg lopen, dan geeft dat weinig hoop voor de toekomst. In Genève staat Polestar met de Polestar 1. Met dit nieuwe merk willen ze de harten van elektrische autokopers veroveren. Polestar is een serieuze concurrent van Tesla en ik ben benieuwd wat dit de komende 10 jaar voor het Amerikaanse merk gaat betekenen.

Om Polestar goed van de grond te krijgen is communicatie met de klanten zeer belangrijk. Dat zegt CEO Thomas Ingenlath tegenover Autonews. Ingenlath stelt dat vastgestelde data bereikt moet worden om aan de verwachtingen te kunnen voldoen. Als tweede noemt de CEO de tevredenheid van de klanten. “Dat is cruciaal”, aldus de Polestar-man.

Hoewel Polestar al duizenden orders heeft weten te ontvangen voor het eerste elektrische productiemodel, zal de fabriek in Chengdu (China) een opstartfase kennen. De komende jaren rollen slechts 500 auto’s van de band in de Chinese fabriek. Het merk geeft wel aan nu al na te denken over het invoeren van nieuwe werkshifts. De productie verder uitbreiden is volgens Ingenlath voorlopig nog niet aan de orde.

Vermoedelijk wil Polestar kosten wat het kost de problemen van Tesla voorkomen. De Amerikanen komen geregeld in het nieuws met betrekking tot productieproblemen van de nieuwe Model 3. Dit soort berichtgevingen komen de reputatie van een automerk niet ten goede.

Een voordeel van Polestar is het feit dat Volvo de rug is van het merk. Polestar gaat straks gebruik maken van Volvo’s dealernetwerk om productiemodellen aan de man te brengen. “We hebben een realistisch beeld van wat er bij komt kijken en we hebben de ervaring om dit te doen.”, aldus Thomas Ingenlath.