Duits bedrijf schroeft toilet achterop camper

Waar je ook gaat of staat, die wc heb je altijd bij je.

Met #VanLife op zijn hoogtepunt worden er onnoemelijk veel busjes gekocht en omgebouwd tot campertjes. Hartstikke gaaf natuurlijk, maar qua ruimte is het een milde cultuurshock als je gewend bent aan de comfort van een huisje. Met name de toiletten moeten het ontgelden; veelal is het niet meer dan een draagbaar exemplaar binnenin de wagen. Als oplossing ontwierp een Duits bedrijf een heuse kamer die je achter je camper kan hangen, zodat je zowel midden in een oerwoud als langs de snelweg knus en comfortabel ter zake kunt komen.

Het zwevende toilet gaat door het leven als Bath2Go en kost zo tussen de € 5.995 en € 7.000, waardoor je al zou vermoeden dat het om meer gaat dan alleen een veredelde port-o-potty. Het spreekt voor zich dat het kamertje waarschijnlijk veel te duur is voor mensen die rondtrekken op reserves, dus zullen ze toch echt met een aantal unieke opties moeten komen om de aanschaf van zo’n kast aantrekkelijk te maken. Om eerlijk te zijn, is dat niet het geval.

Hoewel het ervoor zorgt dat je je zaken voortaan niet meer in de camper zelf hoeft te regelen, is het rijdend adverteren van een draagbaar toilet ook niet zozeer de ultieme oplossing. Afgezien van de lage aantrekkelijkheidsfactor brengt Bath2Go nog wel wat nuttige features met zich mee. Wanneer je het dak omhoog gooit, komt er een douche naar voren die verwarmd wordt door zonne-energie. Hiermee groeit de 120 kg zware kist naar 1.95 m, waardoor het voor de gemiddelde mens een prima dak is om zichzelf onder te wassen. Ingevouwen komt het ding, terwijl het achterop gemonteerd is, niet boven de 2 meter uit.

Het toilet past achterop wagens als de Fiat Ducato, Mercedes Sprinter en de Volkswagen Transporter.