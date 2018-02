The Weeknd showt zijn bescheiden wagenpark

Wederom showt een muzikant zijn 'wheels'.

Muziek (waarvan hiphop en R&B in het bijzonder) plus auto’s is een combinatie die gewoon klopt. Tupac Shakur sprak ooit de wijze woorden “Picture me Rollin’ in my 500 Benz“. Op de redactie hebben we ook zo’n hiphop-meneer: @Jaapiyo rolt in zijn, naar eigen zeggen, nine-to-the-double-four. U ziet: creatief met woorden betekent een inkomen om jezelf te voorzien van diverse automobielen. Niet alleen klaarblijkelijk voor Ome Jaap, maar zeker voor de trots van Canada: The Weeknd.

Uiteraard staat er op zijn ID-kaart niet The Weeknd als voor- en achternaam, maar Abel Tesfaye. Hij schijnt een muzikaal genie te zijn en heeft in de afgelopen zeven jaar al drie studioalbums, drie ‘mixtapes’ en een compilatiealbum uitgebracht. Daarmee heeft Meneer Tesfaye dermate veel pecunia bemachtigd dat de hij over is gegaan tot de aanschaf van automobiel snoepgoed, zoals hij laat weten via Instagram. Zoals het hoort, uiteraard.

Cadillac Escalade:

Om te beginnen de standaardauto waar elke R&B ster tegenwoordig zijn boodschappen in haalt. De Escalade geldt in sommige kringen nog altijd als de Cadillac onder de SUV’s. Het exemplaar van The Weeknd is onder handen genomen door West Coast Customs. Dat is een soort Los Santos Customs uit GTA, maar dan in het echt. Op wens van Abel werd alles, maar dan ook alles in het zwart uitgevoerd. Handig in het altijd zonnige Californië, waar Tesfaye woonachtig is.

Lamborghini Aventador Roadster SV Roadster

Is dit de ultieme bazenbak-roadster of een ultiem handtasje? Ondanks dat de meningen verdeeld kunnen zijn heeft deze Lamborghini Aventador 750 briesende en vooral atmosferische pk’s. Met het dak open hoor je alles net even een stukje beter. The Weeknd heeft er niets aan getuned, gelukkig. Dit zijn van die auto’s waarbij het verrekte lastig is om ruimte voor verbetering te zoeken.

McLaren P1

Als je al een supercar in de garage hebt staan is een hypercar wel zo passend om deze daarmee aan te vullen. Hierbij hoeven we niet te twijfelen of het een handtasje is: meer dan 900 pk op enkel de achterwielen is altijd bruut. Maar wat bij deze P1 eruit sprint is voornamelijk de kleur: donkerrood staat bijzonder goed op zo’n auto.