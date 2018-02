De Mercedes Sprinter is compleet nieuw

Zo ongeveer de grootste Mercedes die je mag besturen met een B-rijbewijs.

Mercedes is behoorlijk aan de weg aan het timmeren. Een tijdje terug mochten we de compleet nieuwe CLS verwelkomen en iets recenter werd de nieuwe A-Klasse gepresenteerd. Mercedes-Benz heeft nu wat groter nieuws, letterlijk. De compleet nieuwe Sprinter is namelijk onthuld. Helaas is het niet zo’n spectaculaire auto geworden als de concept deed beloven. Ter info: de Sprinter is de grootste bestelwagen van Mercedes-Benz, boven de Vito en Citan.

De immens populaire Sprinter kan besteld worden in allerlei verschillende soorten en maten. Denk aan vierwielaandrijving of voorwielaandrijving, diverse lengtes, hoogtes, diverse soorten opbouw et cetera. Net als bij de vorige Sprinter is het ook mogelijk om de auto te gebruiken als basis voor een camper, maar de primeur is dat de Sprinter nu een interface heeft die daar alvast rekening mee houdt. Kun je alvast de temperatuur goed zetten voordat je aankomt op de camping, bijvoorbeeld.

Mocht je een groot koeriersbedrijf runnen en meerdere Sprinters in de vloot hebben, dan heeft Mercedes ook gedacht aan de nodige apps. Met Mercedes PRO kan de fleetmanager bijvoorbeeld alle auto’s in de gaten houden en kan er onderling gecommuniceerd worden. Handig als je bijvoorbeeld in dezelfde stad bent. Het systeem houdt echter ook bij wanneer een auto uit de vloot naar de garage moet voor onderhoud. Het systeem kan bediend worden via het optionele MBUX (Mercedes-Benz User Experience) met een 10,25 HD display en knoppen op het stuurwiel.

Over motoren is er nog niet zoveel concreet. Waarschijnlijk worden de huidige motoren verder verfijnd en aangepast aan de nieuwe eisen. Om een beeld te krijgen: de huidige Sprinter was leverbaar met diverse 2.1 dieselmotoren met 110 tot 160 pk, of heel sporadisch een V6 of 1.8 benzine/CNG. Wel is er aangekondigd dat er een elektrische variant komt: de eSprinter (afbeelding boven). De aandrijftechniek van die bedrijfsauto zal ook zijn weg vinden naar de eVito, die in 2019 ten tonele zal verschijnen. De Sprinter is per direct bij de Mercedes-Benz dealer te bestellen, de eerste exemplaren zullen halverwege 2018 worden uitgeleverd. De goedkoopste Sprinter met voorwielaandrijving kost 20.990 exclusief BTW. Hopelijk komt er ook een Brabus-variant van de Sprinter.