Zo moet de BMW 5-serie er volgens Hamann uitzien

Wel de kledij, niet de manieren.

Hamann leeft zich als tuner maar al te graag uit op allerlei BMW’s die nog wat extra oompf kunnen gebruiken. Omdat de BMW M5 en zijn 600 paarden absoluut niet thuishoren in dat rijtje, grepen ze de normale 5-serie bij de kladden. Zo heeft iedere fan van ‘atletische’ BMW’s voortaan een adres waar ze terecht kunnen.

Het begint allemaal met een flinke voorspoiler en een stel bijpassende zijschorten. De sportieve tint wordt verder doorgezet met een dak- en achterspoiler voor zowel de touring als de sedan. Hamann biedt de achterzijde in twee varianten aan, als ‘Elegance’ en ‘Sportivo’. Beide termen zijn echter uitwisselbaar, aangezien de term ‘understatement’ niet in het woordenboek van de tuner voorkomt.

De tuner is nog niet geheel duidelijk in wat voor mate het met motorische upgrades zal komen. Hamann onthult echter wel alvast dat het vermogen van nota bene de 520d omhooggetild zal worden naar 220 pk en 460 Nm koppel. Geen cijfers waarvan we uit de zetel glijden, dus hopelijk zijn de vooralsnog onbekende krachtkuurtjes een stuk intenser. Hamann maakt het uitblijven van concrete cijfers goed door er een luidruchtig uitlaatsysteem met vier pijpen bij te bundelen.

Tenslotte laat sportievere vering de auto tot 3 centimeter verlagen en krijgt hij gloednieuwe 21″ velgen. Het interieur loopt over van alcantara en leer.