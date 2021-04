Theon Design HK002 is een 911 van een half miljoen - Autoblog.nl

Ja, een half miljoen voor een oude 911. De Theon Design HK002 is heel speciaal, maar is ‘ie ook bijzonder?

De Porsche 911 is een waar icoon. Het is een herkenbare, capabele, betrouwbare en dagelijks bruikbare sportwagen. Ondanks dat elke generatie groter en luxer wordt, blijft de auto relatief gezien behoorlijk trouw aan zijn concept.

Maar wat men wil is een oude 911. Want oude 911’s waren veel beter. De laatste tijd zien we enorm veel restomods voorbij komen. Dat is is een soort oude Porsche 911, maar dan modern gemaakt. Alsof de klant er halverwege achter kwam dat een stokoude 911 inderdaad geen pretje is. Het lijstje met specialisten die zich op restomod 911’s richt, is eindeloos. In veel gevallen doen ze allemaal hetzelfde. De bekendste is natuurlijk Singer.

Theon Design HK002

Dat is een bedrijf uit California (er was ook een Britse autofabrikant die Singer heet, maar heeft er niets mee te maken) dat extreem dure 911’s bouwt. In principe is deze Theon Design TK002 exact hetzelfde als al die 911’s van Singer. De basis is een 911 uit het jaar kruik. Deze is vervolgens helemaal neo-retro-stijl opgetuigd. Denk aan de xenon-koplampen, ducktail spoiler, Fuchs-velgen en Speedster buitenspiegels.

Alles is dus nieuwe en modern , maar het ziet er oud uit. Een beetje het tegenovergestelde van een Roy Donders, dus. Uiteraard ligt er een zescilinder boxermotor onder de kap van deze restomod. Deze meet 3.8 liter en levert dik 380 pk en meer dan 400 Nm. In tegenstelling tot de groene 911 van gisteren heeft deze groene 911 alleen premium achterwielaandrijving. Schakelen gaat met een handgeschakelde zesbak, afkomstig uit de Porsche 993. Om het vermogen te beteugelen is er een KW Variant 3 onderstel (topspul!) en sterkere remmen.

Interieur

Ook in het interieur van de Britse restomod is helemaal aangepast met semi-aniline bekleding. Het geheel is net als het exterieur stemmig groen, ditmaal met enkele gele accenten. Het is nog een bruikbare sportwagen, want de Theon HK002 heeft een achterbankje.

Uiteraard zijn we iets te veel aan het zeuren. Het is een enorm gave auto geworden. Maar zitten we hier wel op te wachten? Nog een Porsche restomodder? Op deze manier blijven er geen oude standaard 964-tjes meer over… Mocht je het zonde vinden, volgens de website van de makers kun je ook je 911 brengen voor een uitgebreide restauratie.

