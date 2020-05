Tiener stapt op verjaardag in auto, krijgt drie boetes cadeau

Oh, en pepperspray kreeg deze tiener die op zijn verjaardag in de auto stapte, ook.

Wat was het vroeger toch eenvoudig. Toen moest je eerst wachten op je achttiende verjaardag voor je aan het hele circus van rijlessen en je rijbewijs mocht beginnen. Sinds 2011 is het echter anders, vanaf dat jaar mag je al op je zestiende voor je theorie-examen gaan. Een half jaar later mag je zelfs al praktijklessen volgen, zodat je op je zeventiende het praktijkexamen hebt gehaald. Dan mag je al zelf achter het stuur zitten, mits er een volwassene naast je zit. Pas op je achttiende mag je volledig zelfstandig rijden.

Maar, wanneer ben je nou eigenlijk achttien? Is dat middernacht op de dag van je verjaardag, of pas 24 uur later? Of ben je pas achttien op het tijdstip dat je geboren bent? Voor de meeste mensen is dit niet zo ingewikkeld, maar voor een achttienjarige tiener die op zijn verjaardag zijn auto instapte, kennelijk wel.

De politie Woerden zag namelijk onlangs iemand in een auto rijden, die redelijk opviel. Al dacht onze bestuurder waarschijnlijk dat hij juist niet opviel. Hij had zijn verlichting namelijk niet aanstaan. Hier was de plaatselijke politie niet erg van gecharmeerd, dus gebruikten ze het stopteken. Hier had onze bestuurder weer geen zin in, met een kleine achtervolging tot gevolg.

Kennelijk vindt onze bestuurder het straatracen echter niet zo leuk, want al snel stopte hij. Om daarna uit te stappen en hard weg te rennen. Althans, ‘hard’. Onze boef was vermoedelijk geen aanstaande olympisch kampioen, de politie wist hem namelijk in te halen en op de grond te werken. Ook hier had de boef geen zin in, waardoor de politie ‘genoodzaakt’ was om pepperspray te gebruiken.

Op dit moment gebruikte de boef zijn laatste troef: hij schreeuwde minderjarig te zijn. Want dat schrikt de pepperspray natuurlijk af. Uiteindelijk kwam op het politiebureau de aap uit de mouw. Een paar uur voor het incident was de bestuurder inderdaad nog minderjarig. Maar tijdens zijn rijervaring was het 01.00 uur ’s nachts, op de dag van zijn verjaardag. En was hij dus niet langer minderjarig, en mocht hij dus gewoon rondrijden.

Even een korte recap. Een achttienjarige bestuurder reed in een auto, maar had zijn verlichting uitstaan om niet op te vallen. Daarna racete hij weg van de politie, om uiteindelijk met pepperspray op de grond terecht te komen. Waarom hij in eerste instantie dan in hemelsnaam zijn verlichting uit had gezet? “Ik wist niet hoe laat het was.” Het is maar te hopen dat deze ‘boef’ een horloge cadeau heeft gekregen. Van de politie kreeg hij in ieder geval drie bekeuringen, binnen een uur van het geldig worden van het rijbewijs. Een nieuw record voor het politieteam. Ook een mooi cadeau, niet?