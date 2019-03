Tienmaal nieuwste Audi RS 4 Avant op gele platen

Verschijnt de laatste generatie Audi RS 4 Avant een beetje in het straatbeeld?

Hij is praktisch, hij heeft vierwielaandrijving en hij is snel genoeg voor de meeste doeleinden. Op papier is de laatste Audi RS 4 Avant een succesformule. Er is niet langer sprake van een atmosferische V8, maar een 2.9 liter biturbo V6 met 450 pk en 600 Nm koppel. De station doet 0-100 in slechts 4,1 seconden en de topsnelheid ligt op 250 km/u.

Ik weet niet hoe het met jullie is, maar in vergelijking met een C63 Estate of zijn grotere broer, de RS 6 Avant, is de RS 4 Avant een zeldzame verschijning op de Nederlandse wegen. Op Autojunk staan enkele voorbeelden van de nieuwste RS 4 Avant met de felbegeerde gele platen. Een overzicht, inclusief het prijskaartje, check je hieronder. Klik op de afbeelding om meer foto’s te bekijken.

ST-273-X – grijs – 134.863 euro

De goedkoopste RS 4 Avant van dit lijstje voort ook meteen de boventoon qua kleur. Nardo Grijs is zeer populair op Audi’s RS-producten en dat is bij de RS 4 Avant geen uitzondering.



XP-392-B – wit – 140.632 euro

Deze RS 4 is wit van kleur. De eigenaar heeft besloten de auto van een wrapje te voorzien. Geeft de Audi meteen een andere look.



TX-912-X – grijs – 141.710 euro

Het tweede grijze exemplaar van dit lijstje. Kruist de Coolsingel op weg naar de Meent in Rotterdam.



TN-972-G – zwart – 143.236 euro

Sinister? Jazeker met deze zwarte Audi in een vochtige parkeergarage.



SB-397-G – grijs – 148.845 euro

Mooi grijs is niet lelijk?



RP-877-T – grijs – 151.318 euro

Wederom een grijs exemplaar, al oogt deze tint iets anders.



XG-305-N – groen – 153.101 euro

Ja! De mooie kleur groen die ook regelmatig voorbijkomt op de Audi RS 5.



SF-071-H – zwart – 162.551 euro

Een beetje saai is het wel zo hè?



RR-629-K – grijs – 164.646 euro

Nardo Grijs, lekker origineel mensen.



RP-292-K – rood – 164.821 euro

Ja, de duurste RS 4 Avant uit dit lijstje is ook meteen de origineelste. In het rood een waar kanon om te zien. De Audi gaat immers als de brandweer.