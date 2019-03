Ford CEO verdiende bijna 20 miljoen in 2018

En dat in rumoerige tijden.

Als een topman van een bedrijf veel salaris krijgt, dan is daar altijd wel gedoe over. Zeker als een bedrijf niet op elk vlak fantastisch presteert. Wat dat betreft zal het salaris van Ford CEO James Hackett over 2018 niet bij iedereen in het goede keelgat schieten.

De CEO ontving 17,8 miljoen dollar in 2018 voor zijn werkzaamheden. 1,8 miljoen dollar is salaris, 12,7 miljoen is afkomstig van winst uit aandelen en 2,6 miljoen zijn overige compensaties. Ook andere topmensen binnen Ford konden rekenen op leuke bedragen. Bob Shanks, CFO Ford, nam genoegen met 8,4 miljoen dollar. Topman Bill Ford ontving 13,8 miljoen, Jim Farley 5,9 miljoen en Joe Hinrichs 5,8 miljoen dollar. De cijfers zijn afkomstig van publieke financiële documenten van Ford.

Meneer Hackett zit er warmpjes bij, maar hoe anders gaan de zaken voor Ford in Europa. Er zijn bezuinigen gaande en in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk gaan 5.000 banen op de schop. Deze zaken worden ook gemeld in Amerikaanse media, die over het inkomen van Hackett schrijven.

Kijken we dichter bij huis dan is ook hier werk aan de winkel voor Ford. Verkoopcijfers van BOVAG over 2018 tonen in vergelijking met 2017 een aantal minnen. De B-Max ging van 1.153 verkopen naar 387 verkopen, de Mondeo van 1.223 verkopen naar 788 verkopen en de Mustang van 44 verkopen naar 14. Onder andere de (nieuwe) Focus, Ecosport en Fiesta deden het wel beter. In de eerste twee maanden van 2019 verkocht Ford minder exemplaren van auto’s als de Kuga, Ka+, C-max, Edge, Galaxy in vergelijking met dezelfde periode in 2018.