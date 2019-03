Nederland is nog een restomodder rijker

Dat is alleen maar goed nieuws.

Sommige auto’s blijven enorm lang in productie. De Land Rover Defender was zo’n auto. Jarenlang was het mogelijk deze zwaar verouderde, zeer oncomfortabele, peperdure en bizar trage auto nieuw aan te schaffen bij de betere Land Rover dealer. Veel nadelen, maar zo’n Defender heeft natuurlijk bakken karakter en is zeer terreinwaardig. Het is met recht een icoon te noemen.

Omdat het een populaire auto is met veel gebreken, zijn er diverse bedrijven die zich specialiseren in het optimaliseren van Defenders. Niet alleen in het buitenland, maar ook in Nederland. Een paar jaar geleden lieten we jullie al kennismaken met de creaties van Top Hat. Daar kunnen we nu een tweede bedrijf van eigen bodem aan toevoegen: Leeuwenkamp 4×4.

Leeuwenkamp Specials richt zich specifiek op oudere Land Rovers en Classic Range Rovers. Vanwege de hoge leeftijd is de staat niet meer wat het (n)ooit geweest is. De auto’s bij Leeuwenkamp Specials worden daarom helemaal gestript. Dan wordt het chassis voorzien van een nieuwe poedercoat laag. Het koetswerk krijgt logischerwijs een compleet nieuwe laklaag. Vervolgens worden de motor en de versnellingsbak gereviseerd. Als laatste wordt het interieur aangepakt met geheel nieuwe bekleding.

Als de Land Rover in kwestie klaar is, krijgt de auto de afkorting ‘LK’ plus een nummer mee. Dan weet je zeker dat je met een volledig onder handen genomen exemplaar te maken hebt. Leeuwenkamp heeft al enkele exemplaren gebouwd. Zo staan de ‘LK03’ en ‘LK04′ al in de showroom te schitteren. Qua prijzen moet je denken aan zo’n 65.000 euro tot 80.000 euro. Omdat Leeuwenkamp meer met het milieu begaan is dan Land Rover zelf, is het in de toekomst ook mogelijk om de verbrandingsmotor te wisselen voor een elektrische aandrijflijn.