Tiguan te saai? Dan moet je deze 325 pk sterke gezinsbeuker hebben

Alles wat een Tiguan heeft, maar dan met 325 pk. Wat wil je nog meer?

De hele heisa rondom Cupra als nieuw submerk van Volkswagen is nog steeds een wat vreemde beslissing. Helemaal omdat het nu SEAT waarschijnlijk de kop kost. Terwijl de insteek van SEAT juist was om een sportieve flair te geven aan gebruikelijke VAG-platforms. Een vreemde keuze om dan onder een compleet nieuw merk verder te gaan.

Cupra

Want aan de performance van Cupra’s ligt het niet, je krijgt best aardig uitziende auto’s met prima sportieve aandrijflijnen. Al moet gezegd worden, soms is het sportieve randje dus echt alleen een optisch feestje. En dat maakt het USP van Cupra nóg lastiger. Neem de Cupra Terramar. Een auto waarvan we je het niet kwalijk nemen als ‘ie je een beetje ontgaan is. Want het is een Volkswagen Tiguan, met de VW-logo’s uitgegumd en wat kekke lichtontwerpen toegevoegd. Technisch zijn de twee krek eender.

ABT doet de Cupra Terramar

Er is goed nieuws als je net ietsje meer uit je Cupra Terramar wil halen, daarvoor moet je even bij ABT aankloppen. De Duitse tuner heeft zich namelijk ontfermd over de SUV om hem iets sportiever te maken. Uiteraard begint het met een paar subtiele aanpassingen voor het exterieur. Nieuwe velgen, extra onderdelen in de voorbumper en een kleine achterspoiler, dat soort werk.

Wat bij een ABT vaak echt belangrijk is, is de aandrijflijn. Bij de Cupra Terramar heeft ABT het vermogen van de 2.0 TSI 4Motion verhoogd van 265 pk naar 325 pk. Het koppel steeg van 400 naar 450 Nm. Da’s op zich niet gek voor een normaal vrij doorsnee SUV. Een spannende Tiguan die nu ook de power heeft: nice.

Toch gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat deze 265 pk sterke variant (die wij in Nederland niet kennen) ook te krijgen is in de Tiguan in Duitsland. Dus de Cupra Terramar biedt dankzij ABT ietsje meer, maar als je ze lief aankijkt kunnen ze een Tiguan waarschijnlijk ook op deze manier chippen. Maar hey, je koopt een Cupra vanwege een ‘sportief’ imago, dus daar past 325 pk het beste bij. Voor de 272 pk sterke PHEV, die wij wél krijgen, doet de tuner helaas niks. Het hele pakket voor de Terramar kost 6.420 euro inclusief installatie bij een ABT-dealer.

Formentor

Nu we toch bezig zijn: ook de 333 pk sterke 2.0 TSI-versie van de Cupra Formentor krijgt een ABT-kuurtje. En die is nog rapper: ABT kan hier 400 pk van maken. Middels eenzelfde pakket als bij de Terramar, dus ook met een paar subtiele uiterlijke wijzigingen. Dat kost 6.190 euro. De pakketten voor beide Cupra’s komen overigens met vijf jaar garantie van ABT.