Verrassende prijs 1.079 pk sterke Corvette ZR1 bekendgemaakt

Eindelijk heeft Chevrolet gecommuniceerd wat de prijs is van de nieuwe 1.079 pk sterke Corvette ZR1.

Stukje voor stukje onthulde het Amerikaanse Chevrolet meer details over de ZR1. Het was een strategie die werkte. Want de hele automotive wereld werd toch wel verschrikkelijk benieuwd naar het beest.

Het merk heeft alles uit de kast gehaald om van de Corvette een allesverslindende supercar te maken. De middenmotor V8 met twee turbo’s schopt het tot maar liefst 1.079 pk en 1.121 Nm aan koppel. Een verstevigde achttraps automaat is altijd gekoppeld aan de motor. Het is een 9 second car op de Drag Strip en in slechts 2,3 seconden sprint je vanuit stilstand naar 100 km/u.

Een belangrijk kenmerk van de Corvette is dat elke hardwerkende Amerikaan er eentje kan betalen. In tegenstelling tot een Ferrari of Lamborghini, was de Corvette altijd wel bereikbaar. Chevrolet heeft zijn best gedaan om aan dit gegeven vast te houden, ondanks de bizarre prestaties.

Corvette ZR1 prijs

Voor een supercar met meer dan 1.000 pk moet je toch al gauw 500.000 euro of meer neertellen. Dan tellen we elektrische auto’s niet mee hè. Chevrolet heeft nu bekendgemaakt dat de Corvette ZR1 voor 174.995 dollar in de showroom komt te staan. De Convertible is met 184.995 dollar iets duurder. Omgerekend begint het bij 170k in euro’s. Door de sterke dollar kun je bijna stoppen met omrekenen, het kruipt dicht naar elkaar toe. Het is in elk geval de goedkoopste auto met een topsnelheid van bijna 375 km/u.

Het is een waanzinnig prijskaartje voor wat je krijgt. De verwachting was altijd al dat Chevrolet met een scherpe prijs voor de nieuwe Corvette ZR1 zou komen, maar dan moesten ze het wel waarmaken. Met de onthulling van de prijs doet het Amerikaanse merk dit inderdaad.

De prijs richting de 2 ton in dollars krijgen is overigens mogelijk als je de optielijst erbij pakt. Het optionele ZTK Performance Package met Michelin Pilot Sport Cup 2R banden en een stijvere ophanging kost bijvoorbeeld 1.500 dollar. Het ZR1 Carbon Fiber Aero Package met lekker veel carbon goodies voegt 8.495 dollar aan het totaalplaatje toe.

Desalniettemin heeft de Amerikaanse autoliefhebber iets om naar uit te kijken. Hier in Nederland hoeven we weinig te hopen. Ten eerste komt deze auto niet naar ons land. Ten tweede zou de Corvette ZR1 door belastingen alsnog in het vaarwater van een Ferrari terechtkomen qua prijskaartje.