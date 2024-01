Is dit het mooiste scherm ooit gemaakt voor een auto?

Continental doet ook andere dingen dan banden en turbo’s bouwen. Deze hebben ze gemaakt in samenwerking met Swarovski.

Het is tegenwoordig het meest belangrijke onderdeel van een auto: het infotainmentscherm. Het is het brein van de auto waar alles samenkomt.

Tegenwoordig heeft een auto enorm veel functies en die kun je allemaal bedienen via dat scherm. Vroeger waren er zat puike auto’s met een slecht multi-mediasysteem. Het maakte niet uit, want dat het betrof dan alleen de navigatie of de radio. Met een Shell Stratenboek en gouden stembanden kon je dan je weg vervolgen.

Continental

Maar nu zorgt een knakig bedieningssysteem voor een slechte algehele user experience. Kijk naar Lexussen van een paar jaar terug (met die verschrikkelijke muis) of het systeem van de Golf 8. Op de IAA in 2023 konden de VW-medewerkers op de VW-stand bevestigen dat ze er heel erg veel kritiek op hadden gekregen en dat het aanpassen van het infotainmentsysteem belangrijker was dan een nieuwe motor, nieuw platform of nieuw koetswerk. Dat kwam goed uit, want die onderdelen waren min of meer overgenomen van de Golf 7.

Wellicht dat ze bij Volkswagen kunnen afkijken bij Continental. Die hebben namelijk een heel erg fraai infotainmentsysteem ontwikkeld. Continental is toeleverancier en maakt ook andere onderdelen dan enkel banden. Zo heeft de huidige Golf R een turbo van Continental. Ze noemen het de Crystal Center Display en is gebouwd in samenwerking met Swarovski, je weet wel: die juwelentoko. Net als deze toffe karren die Kia net lanceerde, wordt dit product onthuld op de CES 2024.

Semi-transparant

De CES is de Consumer Electronics Show. Normaal gesproken worden op deze beurs in Las Vegas de nieuwe smartphones, koelvries-combinaties en laptops onthuld, maar ook de automotive branche heeft de beurs gevonden. In dit geval is het ook wel begrijpelijk, want het gaat om een elektronisch onderdeel van een auto. Het is een 10 inch groot scherm zonder frame. Ook gaaf is dat het semi-transparant is. Daardoor is het minder aanwezig, zoals sommige schermen overkomen als ‘een tablet op het dashboard geplakt’.

Je kan het scherm naar wens instellen qua helderheid en contrast, uiteraard. Het is een MicroLED-paneel, dus met zeer kleine pixels die individueel verlicht worden. Wanneer kun je dit mooiste scherm voor je auto krijgen? Geen idee. het is uiteraard nog een concept. Gezien het feit dat Continental een toeleverancier is, lijkt het erop dat automerken kunnen aankloppen bij ze. Zeker voor kleinere fabrikanten kan het zeer interessant zijn. Beter dat je een goed systeem inkoopt, dan zelf een matig systeem ontwikkelt, toch?

Check hier de video:

Meer lezen? Check hier het Renault R-Link infotainment review!