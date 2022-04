Volkswagen ID. Harmonicabuzz als nieuwe stadsbus

Volkswagen heeft het doek getrokken van een nieuwe variant op de ID. Buzz.

De Volkswagen ID. Buzz is nog maar net gepresenteerd, of de Duitse autofabrikant heeft al weer een nieuwe versie klaarstaan. Met trots presenteert Volkswagen een nieuwe stadsbus op basis van de ID. Buzz. We hebben er voor het gemak zelf maar de naam Volkswagen Harmonicabuzz aan gehangen.

Volkswagen Harmonicabuzz

Een gelede bus (ook wel bekend als harmonicabus of accordeonbus) is een bus met scharnier. Met name in de grote steden zie je ze geregeld rijden. Geheel duurzaam speelt Volkswagen op de trend in door de Harmonicabuzz als elektrisch voertuig te leveren. Het maakt het openbaar vervoer er wel leuker op. Want zeg nu zelf, dit ziet er best wel tof uit?

Volkswagen heeft helaas niet bekendgemaakt in welke Nederlandse steden de stadsbus ingezet gaat worden. Ook is onduidelijk wat de actieradius is van het grote gevaarte. Dat laatste is niet heel vreemd, want van de oorspronkelijke ID. Buzz heeft VW ook nog geen WLTP-actieradius medegedeeld. Zou toch best vervelend zijn als de bus onderweg moet laden en je te laat komt op het werk of op school.

De langverwachte ID. Buzz beleefde nog geen maand geleden zijn debuut. Het busje is 4 meter 70 lang. Hoe lang zou de Volkswagen Harmonicabuzz zijn? En zou deze mee kunnen dingen voor het mooiste Volkswagen-busje van Nederland?