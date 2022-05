Titelstrijd warmt op: Ferrari protesteert tegen Verstappen en Perez

Het was allemaal leuk en aardig, maar de titelstrijd wordt nu toch langzaam warmer. Ferrari protesteert tegen onze held Max Emilian Verstappen en zijn teammaat.

Het was niet het weekend van Max Verstappen in Monaco. Na de makkelijke zege in de editie van vorig jaar, dachten we dat Max zijn mojo gevonden heeft in zijn eigen woonplaats. Maar dit jaar was de vorm weer een beetje zoals in de jaren daarvoor. Max was gewoon wel snel, maar teammaat Perez was eigenlijk het hele weekend net dat beetje sneller. Max maakt er ook nooit een geheim van dat hij liever op echte traditionele circuits racet, met een paar sparretjes naast de baan enzo.

Leclerc en Ferrari balen

Naast Perez was ook Ferrari eigenlijk sneller dit weekend. Maar een opsteker voor onze held was wat dat betreft dat hij alsnog meer punten scoorde dan rivaal Leclerc. De Monegask kwam als vierde over de meet nadat Ferrari op koddige wijze de juiste strategie in het putje gooide. Was dat niet gebeurd, was Leclerc minimaal tweede geworden en had hij een paar puntjes teruggepakt op Max.

Protest signaleert: no more mister nice guy

Ferrari werd zodoende toch weer afgetroefd door Red Bull, terwijl ze na de kwalificatie de beste troefkaarten in handen hadden. De Italiaanse druiven zijn dan ook zuur. En nu blijkt dat dit ook geleid heeft tot een protestje van team rood tegen Max. Onlangs had Red Bull het er nog over dat de strijd met Ferrari zoveel aangenamer is dan die met Mercedes vorig jaar. Maar na zes races intense tweestrijd, gaan de handschoenen nu af.

Ferrari has also lodged a protest against Sergio Perez. Both Red Bull drivers summoned to the stewards.#AMuS #F1 #MonacoGP — Tobi Grüner 🏁 (@tgruener) May 29, 2022

Ook protest tegen Perez

Verschillende journalisten melden dat Christian Horner hen heeft laten weten dat Ferrari het niet eerlijk vindt dat Verstappen de witte lijn passeerde na zijn tweede pitstop. Zojuist werd bekend dat er ook een protest tegen Perez is ingediend voor dezelfde reden. We zagen dit al wel tijdens de race, hoewel op de beelden moeilijk te zien was hoe groot de trangressie nou was. Bovendien leek het incident in ieder geval bij Max ook voort te komen uit een overstuur momentje op koude banden in vochtige omstandigheden.

Spann0nd!

Red Bull moest zich om kwart over zeven bij de FIA melden. We vermoeden in dit geval dat er niet zoveel in de zaak zit, maar wachten in spanning af wat hier uit gaat komen.