Top Gear gaat naar Schotland, sloopt Lamborghini Diablo

En deze rode Lamborghini Diablo was nog wel de goedkoopste auto van het Top Gear-trio…

Drie mannen van Top Gear die met een Jaguar XJ220, een Ferrari F40 en een Lamborghini Diablo naar Schotland gaan. What could possibly go wrong? Volgens onderstaande tweet van de politie van Lancashire was het trio rond de Engelse/Schotse grens om daar met deze drie legendarische auto’s een item op te nemen. Met de Jaaaggg en de Ferrari is het goed afgelopen, maar met die andere Italiaan iets minder.

Top Gear filming in the Lancashire/Yorkshire counties tomorrow. Cars being prepared for tomorrows filming.. #Team1TacOps #HO46 pic.twitter.com/CvQzASFBuU — Lancs Road Police (@LancsRoadPolice) June 15, 2020

Volgens The Sun had Paddy McGuinness – bestuurder van de Diablo – een klein ongelukje. Of nou ja, klein… Hij is tijdens zijn crash ‘aan de dood ontsnapt’, als we de kwaliteitspublicatie moeten geloven. De precieze omstandigheden in Yorkshire zijn wat vaag, alleen weet de krant wel te melden dat hij een bocht ‘verkeerd inschatte’. Nou komt dat wel vaker voor bij (ex-)Top Gear-presentatoren, gelukkig kon McGuinness deze crash zonder problemen navertellen.

Wat misschien eigenlijk wel slecht nieuws is voor McGuinness. Nu moet hij immers aan de Diablo-eigenaar vertellen wat er is gebeurd. Want dat hij een crash heeft gehad, is aan de Diablo ook wel te zien. Neem bijvoorbeeld bovenstaande tweet. Het eerste dat opvalt is de achterbumper. Aan het begin van de dag zat die nog aan de auto vast en had deze dezelfde kleur als de rest van de auto. Zie hiervoor onderstaande foto. Na het ongeluk lijkt de rechterzijde van de auto afgescheurd te zijn. Ook is de lak weggevaagd. Aan deze rechterzijde horen ook nog twee van de vier uitlaten te hangen: het is onduidelijk wat daarmee is gebeurd.

The Top Gear boys are filming on my patch today.



That’s quite a line up!



Pics c/o North Yorkshire Weather Updates #TopGear pic.twitter.com/nwZv13HgpB — Andy Harris (@YTimesMotoring) June 16, 2020

Kijken we echter boven de bumper, dan zien we dat het rechter paneel ook ineens een deuk heeft gekregen. Het lijkt er dan ook op dat hij tijdens een bocht naar rechts is geslipt en toen met de kont tegen een muurtje of iets terechtkwam. Zijn crash eindigde op een akker, zo schrijft de krant. Volgens de politie gebeurde het incident rond 16.00 uur Nederlandse tijd. Niemand raakte bij de klap gewond, ook waren er geen andere auto’s betrokken. McGuinness kan een andere presentator dus niet de schuld geven van dit ongeval. Wat er precies gebeurde zullen we waarschijnlijk pas bij het volgende seizoen weten, ergens dit jaar moeten de nieuwe afleveringen op BBC One te zien zijn.