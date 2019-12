Toch nog een witte kerst met deze Bugatti Chiron

Ontmoet de Bugatti Chiron Hermes 1:1.

Of de eigenaar is gek op sneeuw, of tandpasta of dat andere witte spul voor in je neus. Of wit is gewoon een favoriete tint in de ogen van de eigenaar. Feit is dat je deze Bugatti Chiron goed moet onderhouden, want bijna alles wat wit kan zijn is wit op deze hypercar.

De auto is samengesteld door Manny Khoshbin. Een welbekende autoverzamelaar uit Californië. Bugatti heeft de auto gedoopt tot de Chiron Hermes 1:1. Een verwijzing naar het Franse modehuis. Ettore Bugatti werkte in de jaren 20 van de twintigste eeuw al eens samen met Émile-Maurice Hermès, wat deze Chiron nog enige historische waarde geeft.

De Chiron is gespoten in de kleur ‘Hermès Craie’. Het thema gaat door in het interieur. Wat deze hypercar zo uniek maakt is het Hermès-patroontje dat onder andere is gebruikt voor de grille, luchtinlaten en luchtuitlaten.

Voor Khoshbin is dit de tweede auto met Hermès-invloeden. In het verleden gingen Pagani en Hermès samen aan de slag om een one-off Huayra voor Khoshbin te bouwen. Daarnaast werkt het modehuis ook met McLaren aan een unieke Speedtail voor de vermogende autoverzamelaar. Zoals Khoshbin zou zeggen als hij in het oosten van ons land zou wonen: das mien merk!