Met deze elektrische auto’s hebben we dit jaar gereden

Elektrisch rijden zal alleen maar een belangrijker thema worden. In dit artikel blikken we terug op specifiek de EV’s die we in 2019 hebben gereden.

Het aantal elektrische rijtesten zal hier op Autoblog uiteindelijk toenemen. Er komen immers steeds meer elektrische auto’s op de markt. De verkoop verloopt, als je het puur over consumenten hebt, nog achter. Veruit de meeste verkopen van EV’s in Nederland zijn voor de zakelijke markt.

Wanneer de EV bereikbaarder zal worden voor Jan Modaal zullen ook steeds meer consumenten een EV overwegen. Hetzij in aanschaf, hetzij in private lease. Er zijn dit jaar een aantal modellen geïntroduceerd die ook voor particulieren interessant kunnen zijn. We lopen het jaar langs en we beginnen in februari.

27 februari 2019 – Tesla Model 3 Performance

De snelste Model 3 die je kunt krijgen is de Performance-versie. In deze rijtest ging Casper met de elektrische auto op pad. De rijtest lezen kan hier, bekijken doe je hieronder.



11 april 2019 – Kia e-Soul (2019)

De nieuwe Kia Soul is er ook als volledige elektrische auto te rijden. De EV komt dit najaar op de markt, in april reden we al mee. Tekst lezen van deze rijtest doe je door op deze link te klikken.



3 mei 2019 – Hyundai KONA Electric

De KONA Electric is één van de meest populaire elektrische auto’s van dit jaar onder zakelijke rijders. Je hebt relatief veel ruimte en sowieso is de crossover een populair segment.



23 september 2019 – Renault ZOE

De Renault ZOE is inmiddels een begrip onder de elektrische hatchbacks. Renault heeft de auto geheel vernieuwd en we maakten er in de volgende rijtest over.



26 september 2019 – Porsche Taycan Turbo S

De Taycan, een van de meest besproken auto’s van het jaar. Belangrijk wat gekende Porsche-fanaten zoals @Casperh er van vinden, dat lees je hier. De video kijk je hieronder.



8 oktober 2019 – Mercedes EQC

De EQC is het startoffensief van Mercedes voor elektrisch rijden. Wat dat betreft een interessante auto om naar uit te kijken. De rijtest lezen kan hier. De video kun je hieronder bekijken.



11 oktober 2019 – BMW I3s

Een van de weinige auto’s die al gewoon WEL lekker leverbaar waren in 2019 en die je gewoon waarschijnlijk morgen nog bij een dealer direct kan leasen voor 4% bijtelling. Maar is dat wel de moeite waard. Je leest hier wat Wouter er van vond. Kijk je liever naar bewegende beelden, dan doe je dat met de video hieronder.



12 oktober 2019 – Hyundai KONA Electric vs Kia e-Niro vs Tesla Model 3

Voor de EV10daagse hebben we een zeer populair trio van dit jaar tegen over elkaar gezet. De video zie je hieronder, het bijbehorende artikel kun je hier lezen.



15 oktober 2019 – Peugeot e-208

De nieuwe 208 komt er ook als elektrische auto met de toepasselijke naam e-208. De rijtest lezen doe je door op deze link te klikken. De video check je hieronder.



16 oktober 2019 – Fiat 500e

Geen volledig rijtest, maar wel een rij-impressie. De 500e is een elektrische auto die nooit officieel op de Nederlandse markt is gekomen. Toch kun je de elektrische Fiat 500 via derde partijen in Nederland rijden.



4 november – Tesla Model X

Tijd om eens in het vlaggenschip van Tesla een rondje te gaan stekkeren. Maakt de Model X zijn meer dan premium prijsstelling waard? Test hier. De video bekijk je hieronder.



8 november – DS 3 Crossback E-Tense

De eerste elektrische auto van DS Automobiles is deze DS 3 Crossback E-Tense. Hoe bevalt deze elektrische crossover? Lees wat Casper er van vond of kijk hieronder de video.



26 november – Skoda Citigo-e, Seat Mii Electric en Volkswagen e-up!

De drie kleine giganten van het concern komen allemaal met een verse elektrische aandrijflijn. Kijken of de ‘instapklasse’ ook genoeg biedt. Je leest hier de rijtest. De video kijk je hieronder.