Volkswagens arbeiders blokkeren bouw Turkse fabriek

Heel slecht nieuws voor alle Volkswagen-rijders die gehoopt hadden op een betere toeter.

Of de gemiddelde Volkswagen-medewerker van Turkse pizza houdt weten we niet, maar een Turkse Volkswagen-fabriek dat zien ze niet zo zitten. Althans, in ieder geval voorlopig niet. Volkswagen was van plan een dikke nieuwe fabriek te bouwen in het land van Recep Tayyip Erdogan, om de Turkse markt en die in het Midden-Oosten beter te bedienen. Voor Turkije, dat economisch niet heel lekker gaat momenteel onder bezielende leiding van Recep, zou de investering van VAG een flinke opsteker zijn. Recep wilde dan ook dat al zijn ambtenaren Passat rijden. Vorige maand gingen de plannen van VAG echter al tijdelijk de ijskast in, nadat Turkije de aanval opende op Syrië.

Inmiddels heeft Volkswagens operationele honcho Bernd Osterloh de opperbazen van het concern te kennen gegeven dat de werkmacht een Turkse fabriek zal blijven blokkeren zo lang Turkije ‘geweld blijft toepassen om politieke doelen te behalen’, zo bericht Bloomberg. Dit is een serieus ‘dreigement’, daar de werknemers goed vertegenwoordigd zijn in het management van VAG.

De nieuwe fabriek zou een capaciteit krijgen van zo’n 300.000 auto’s per jaar. Volkwagen acht het echter niet noodzakelijk om nu ergens anders snel een fabriek uit de grond te stampen, omdat andere fabrieken, waaronder die in Slowakije, het ‘gemis’ op kunnen vangen. Dat laatste zal cynici wellicht wel te denken geven of de motivatie van Osterloh en de zijnen daadwerkelijk zo nobel is als geclaimd wordt. Immers is het nog niet zo lang geleden dat enkele werknemers van andere fabrieken thuis mochten/moesten blijven vanwege te weinig vraag. Bovendien houden de bovenbazen van Volkswagen later deze maand een meeting waarin onder andere bepaald wordt hoe het budget voor productie de komende vijf jaar verdeeld zal worden…

Image-Credit: Turkse Anadol uit vervlogen dagen