Toekomstmuziek: banden die zichzelf repareren

Nog even geduld en dat spuitbusje met rotzooi kun je je kofferbak uit bonjouren.

Zonder John Dunlop reden we nu waarschijnlijk nog op houten wielen rond. We hebben dus best een hoop aan de uitvinder van de opblaasbare rubberband te danken! Desalniettemin kleeft er één groot nadeel aan die dingen: ze kunnen lek gaan. Onderzoekers van Harvard zijn druk bezig om daar iets op te verzinnen.

Het materiaal dat door deze bollebozen ontwikkeld is net zo sterk als natuurlijk rubber. Het goedje is echter in staat om zichzelf te repareren. Het precieze verhaal is ietwat technisch, maar het zit ongeveer zo. Rubber is normaal gesproken heel sterk. Scheurt het spul, dan is het onmogelijk om de boel nog aan elkaar te krijgen.

De onderzoekers hebben de structuur van materiaal aangepast waardoor de zelfhelende moleculen en de natuurlijke rubbermoleculen probleemloos met elkaar kunnen worden gecombineerd. Uiteraard staat de techniek nog in de kinderschoenen en zal het nog wel effe duren voordat je je wagen kunt uitrusten met banden die zichzelf fixen. Toch zijn de onderzoekers hoopvol dat het spul gebruikt kan worden voor commerciële toepassingen.

Voor de volledigheid: runflat banden zijn natuurlijk al jaren op de markt. Met deze dingen kun je, als je lek rijdt, nog een poosje doorrijden om een bandenboer op te zoeken. Dergelijke banden hebben echter nadelen. Daarnaast bestaat het goeie ouwe reservewiel natuurlijk nog!