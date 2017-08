Lezersvraag: wat is jouw favoriete raceklasse?

De racewereld is groter dan de Formule 1 alleen.

Je kunt het je amper voorstellen, maar voor de wervelende entree van Max Verstappen schreven we nauwelijks over de Formule 1. Zelfs de raceverslagen moest je elders op het web zien te vinden. Best apart, want Max staat tegenwoordig steevast bovenaan de lijst met best bekeken berichten. Dan snap je ook meteen waarom we regelmatig over die vent schrijven.

Toch is er meer te beleven in raceland dan alleen de Formule 1. Het WEC staat garant voor boeiende races met technisch zeer geavanceerde wagens. Het WRC blaast ook nog steeds rond en via de diverse kanalen op de televisie (ja, dat ding bestaat nog) kun je aardig wat actie op de Amerikaanse circuits volgen.

NASCAR en Indycars zijn wellicht niet echt ons ding, maar dergelijke sporten worden wel weergaloos in beeld gebracht en races zonder actie komen niet of nauwelijks voor. Trekken we de grens nog wat verder, dan komen we uit bij zaken als de MotoGP en het WK Motorcross. Ondergetekende volgt de MotoGP op de voet en dat heeft vooral met twee zaken te maken: de rijders maken het verschil en de actie op de baan is onovertroffen.

Lezersvraag du jour: voor welke raceklasse kom jij desnoods midden in de nacht je bed uit? We zijn benieuwd!