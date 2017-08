FP2 België: Max Verstappen gaat harder dan zijn team wil

Nee druppels water! Blijf nou in de lucht hangen tot zondagmiddag...

Na een pauze van enkele weken is F1 dit weekend terug van weggeweest. Zo’n comeback moet je natuurlijk vieren op een mooie locatie en dat doet het circus dan ook. Plaats van handeling is dit weekend de prachtige asfaltlint van zo’n zeven kilometer lang in de Belgische Ardennen. Sowieso een klassieker op de kalender, maar voor ons Nederlanders extra speciaal omdat de Grand Prix van België nog altijd de ‘closest thing’ is dat we hebben bij een GP in eigen land. Voor de gelegenheid hebben Max en échte Belg Stoffel zichzelf een aparte botsmuts aangemeten voor extra geluk.

In FP1 was Kimi Raikkonen de snelste. De Fin heeft een nieuw contract op zak en is bovendien een soort Spa-specialist. In het verleden wist hij de race reeds vier keer winnend af te sluiten, waarvan twee keer in auto’s die niet bepaald de beste van het veld waren. Eigenlijk verwacht ‘iedereen’ echter dat Mercedes dit weekend met de hoogste eer gaat strijken, gezien het feit dat motorvermogen behoorlijk belangrijk is in België.

In het voordeel van de Silberpfeile spreekt verder dat beide coureurs dit weekend hun vierde motor achterin hun W08’s geschroeft hebben, die naar verluidt nóg meer vermogen heeft. Nadelig voor het Duitse team: Pirelli heeft gekozen om relatief zachte compounds mee te nemen naar de race en de meesten zijn het erover eens dat dat Ferrari helpt.

In het begin van de sessie gaat F1’s nieuwe thug Kevin Magnussen weer even over de schrijf in ‘gevecht’ met Perez. Hij schiet de Mexicaan wat onhandig voorbij, komt iets buiten de baan terecht en blokt Sergio dan hardhandig. Na Hongarije wordt dat waarschijnlijk weer een tripje naar de stewards voor K-Mag.

Opvallend is dat meerdere teams experimenteren met hun T-wings. McLaren en Renault rijden rond zonder deze vleugels, en Haas F1 test zowel met als zonder het aero-trucje. Ook Red Bull is druk in de weer met verschillende vleugel-setups. Max en Daniel rijden met een totaal verschillende hoeveelheid vleugel. In de race is het waarschijnlijk voordeliger om met minder vleugel te rijden om in te halen/te verdedigen op het rechte stuk. Maar dat moet natuurlijk niet veel tijd kosten in de bochtige secties…

De sessie kabbelt een beetje voort. Sainz heeft weer eens technische problemen, maar het lijkt uiteindelijk mee te vallen. Kimi klaagt over weinig grip aan de voorkant van zijn auto, maar is wel behoorlijk snel. Niet het snelste overigens, want dat is Hamilton. Max gaat ook hard, zelfs wat sneller dan zijn team graag zou zien! Op de radio laten ze onze landgenoot weten dat hij vier tienden onder de tijd zit die ze hadden afgesproken, waarop Max slechts ‘oops’ te zeggen heeft.

Massa daarentegen is helemaal niet snel, maar wel snel klaar: na zijn crash in FP1 moet hij de tweede sessie uitzitten omdat zijn Williams nog niet klaar is.

Om 14:45 zien we dat de regisseur de ‘buienradar’ in beeld brengt. Dat kan maar een ding betekenen in Spa: er komen wat buien aan. En jawel, een kwartiertje later trekt het publiek massaal poncho’s aan, komen de paraplu’s tevoorschijn en zetten mensen stoelen op hun hoofd. Effectief betekent dat het einde van de sessie. Hoewel er nog een half uur op de klok staat, duiken alle coureurs de pits in. Ricciardo waagt zich nog een keer op de baan op intermediates, maar het is vrij snel duidelijk dat het daar veel te nat voor is, dus de Ozzie hobbelt langzaam en voorzichtig terug naar de pits. Alonso volgt later zijn voorbeeld, maar daarna tikt de resterende tijd weg zonder verdere actie op de baan.

De volledige uitslag:

1. Lewis Hamilton

2. Kimi Raikkonen

3. Valtteri Bottas

4. Max Verstappen

5. Sebastian Vettel

6. Daniel Ricciardo

7. Nico Hulkenberg

8. Esteban Ocon

9. Carlos Sainz

10. Jolyon Palmer

11. Fernando Alonso

12. Sergio Perez

13. Romain Grosjean

14. Stoffel Vandoorne

15. Daniil Kvyat

16. Kevin Magnussen

17. Lance Stroll

18. Marcus Ericsson

19. Pascal Wehrlein

DNS: Felipe Massa



Image-Credit: inventieve fan via Imgur