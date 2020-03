België overweegt belasting op bandenslijtage

Even op de kalender kijken. Nee, nog geen 1 april.

Als automobilist betalen we allerlei vormen van belastingen. Dat scheelt weer per land hoe die belastingen werken. Zo hebben we in Nederland de BPM en kennen ze dat in België niet. Andersom is het zo dat in België de verkeerbelasting is gebaseerd op de cilinderinhoud van de motor. Dat kennen we in Nederland niet.

De Vlaamse BIV en verkeersbelasting zijn een belangrijke vorm van inkomsten voor de Belgische overheid. Men ziet echter de inkomsten dalen omdat auto’s steeds zuiniger worden. Motoren met een kleine inhoud van bijvoorbeeld 1100 cc helpen ook niet mee. Daarom kijkt de Belgische overheid naar alternatieve vormen van belasting om de dalende inkomsten te compenseren.

Volgens het Belgische Autonieuws onderzoekt de overheid naar een belastingvorm op de slijtage van banden. Het is maar goed dat onze Chief Tyre Smoker @wouter niet in België woont. De overheid zou een gouden bron aan inkomsten hebben met zijn gepatenteerde rijstijl.

De gedachte achter die belasting is dat de vervuiler moet betalen. Hoe meer kilometers de automobilist maakt, hoe meer de banden slijten. In welke vorm er een belasting op de bandenslijtage zou moeten komen is nog niet duidelijk. Dat kan door middel van een belasting bovenop het bedrag per band, afhankelijk van de bandenmaat. Een stempel op de band zou dan moeten bewijzen dat er belasting is betaald. Tijdens een autokeuring moet de keurder checken of die stempel er zit. Ook de politie en parkeerwachters dienen dan zo’n controle uit te voeren.

Het klinkt vrij omslachtig en de vraag is nog maar of zo’n belasting er gaat komen. Zeker in deze vorm. Daarnaast bestaat de kans dat mensen langer blijven rijden op banden om geld te besparen. Nieuwe banden betekent immers belasting betalen.