Snelwegen slibben dicht door stikstofbeleid

De snelwegen slibben dicht en dat wordt alleen maar erger.

Om de planeet te redden zijn er een aantal plannen gemaakt. We mogen niet harder dan 100 km/u rijden, elektrische auto’s moeten het nieuwe diesel worden en iedereen die überhaupt in zijn auto stapt wordt over een paar jaar helemaal kapot belast. Vanwege ons uitstelgedrag (lees de PAS nog maar eens door) zijn de maatregelen draconisch aan het worden.

Vanwege het stikstofbeleid stopt men ook met de uitbreiding van de A4, A7, A12 en A28. Op die snelwegen is het de laatste steeds voller en voller aan het worden. Waar je vroeger in de spits ietsje langzamer moest rijden, sta je daar nu ook meer dan geregeld helemaal vast.

Snelwegen slibben dicht

Volgens het EIB (dat staat voor Economische Instituut voor de Bouw) zullen deze snelwegen de komende tijd alleen maar verder dichtslibben. Mocht het zo zijn dat je op dit moment er nog gewoon in de spits kunt rijden, geniet er maar van. Normaal gesproken duren de uitbreidingen vijf tot zeven jaar. Maar nu verwacht Taco van Hoek (de directeur van het EIB) dat je dan helemaal vast staat.

Overigens moeten we wel toelichten dat het niet alleen het stikstofbeleid is. Ze hebben ook te maken met een schrijnend personeelstekort en enorm hoge grondstofkosten. Het is dus echt het totaalplaatje en niet het alleen stikstof. Anders kon je gewoon op de stikstof-ontkenners van de BBB stemmen om het probleem op te lossen.

Rücksichtslos

Van Hoek hekelt dan niet zozeer dát de Minsister links en rechts maatregelen moet nemen, maar wel hoe rücksichtslos men die beslissing maakt. Dat doet de minister namelijk met de spreekwoordelijke ‘botte bijl’. Aan de andere kant vinden uitbreidingen voor het openbaar vervoer en nieuwbouw voor huizen wél doorgang.

Daarin mag minister Harbers wel iets meer een afweging maken. Het heeft er schijn dat Harbers de keuze al gemaakt heeft. Ook de krimp van Schiphol lijkt van de baan bij de minister.

Via: De Telegraaf

