Ook BMW gaat naamgeving op de schop gooien

Daar lijkt het in ieder geval op, want BMW heeft in één klap 48 nieuwe typeaanduidingen vastgelegd.

Sommige fabrikanten moeten een hoop brainstormsessies houden om een modelnaam te bedenken, maar Duitse premiummerken houden het vaak simpel. Ze beperken zich tot letters en cijfers. Dit levert niet de meest sexy namen op, maar het scheelt wel een hoop creatief denkwerk. Tenminste, dat zou je denken.

Toch moet er ook over cijfers en letters nagedacht worden. Sterker nog: je kunt er volledig mee in de knoop raken als je niet oppast. Audi heeft er bijvoorbeeld een behoorlijk potje van gemaakt. Ze moesten de e-tron bijvoorbeeld omdopen tot Q8 e-tron, terwijl er al een Q8 was. Om nog meer verwarring te creëren gaat Audi ook de A4 en A6 omdopen tot A5 en A7.

Het lijkt erop dat ook BMW de naamgeving op de schop gaat gooien. Carbuzz ontdekte namelijk dat ze 48 nieuwe typeaanduidingen hebben geregistreerd. Daarbij heeft BMW een iets andere formule gebruikt. Wees niet bang: een 3 Serie blijft een 3 Serie en een 5 Serie blijft een 5 Serie. Het gaat vooral om wijzigingen op het niveau van motorvarianten.

Zo heeft BMW bijvoorbeeld de naam X540 geregistreerd, wat een nieuwe naam lijkt te zijn voor de X5 xDrive40i. Deze logica lijkt BMW te willen toepassen op alle X-modellen, want dergelijke aanduidingen zijn ook vastgelegd voor de X1-tot-en-met-7.

Ook voor de elektrische modellen heeft BMW versimpelde typeaanduidingen bedacht. In plaats van i7 xDrive60 is er bijvoorbeeld i760. We zien trouwens ook een paar elektrische modellen in het rijtje terug die nog niet onthuld zijn, namelijk een i1, een iX2, een iX4, een iX6 en een iX7.

Een naam registreren en een naam daadwerkelijk gebruiken zijn natuurlijk twee verschillende dingen, maar het klinkt allemaal logisch. De naamgeving zou op deze manier simpeler worden én meer in lijn zijn met de traditionele modellen. Daarom zeggen we: laat maar komen die X540 en i760.