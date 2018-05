Toeschouwer Isle of Man TT doet idioot, wordt van eiland verbannen

Jij niet oppassen? Jij wegwezen!

De Isle of Man TT is per definitie al één der gevaarlijkste wedstrijden op aarde, maar wanneer toeschouwers niet weten hoe ze zich moeten gedragen, wordt de risicofactor enkele malen vermenigvuldigd. Dit was recentelijk het geval, toen een 67-jarige man het angstaanjagende parcours verscheidene malen betrad, voorafgaande aan een testsessie.

Hoewel de man, die geïdentificeerd wordt als James Ford, meermaals door marshals verteld werd dat hij zich aan de regels moest houden en het parcours niet betreden mocht, had hij lak aan de woorden van de officials. Zelfs nadat de marshals zich als een eenheid om hem verzamelden en dreigden de politie erbij te halen, bleef hij agressief en strijdlustig. Als een ware malloot Brit, wist hij nog uit te kramen dat hij met geen mogelijkheid zou vertrekken. Zo riep hij: “I’m not moving. If you send police you’d better make sure they’re big lads.“

James William Ford of Bingley, West Yorkshire pleaded guilty to offences relating to being on closed roads at Crosby that led to the delay of yesterdays evenings practice session. He received a four week custodial sentence & an exclusion order for 5yrs#KeepCalmTT #TT2018INFO — Isle of Man Police (@iompolice) May 29, 2018

Dat hoefde Ford niet nog eens te zeggen. De politie was snel ter plaatse om de pannenkoek in te rekenen. Dat is maar goed ook, want op de plaats waar de man op de baan liep, worden snelheden van ruim boven de 200 km/u behaald. Was hij niet weggehaald, dan had het ongetwijfeld catastrofale gevolgen gehad. De capriolen van Ford zorgden er overigens voor dat de sessie met twintig minuten uitgesteld moest worden. Tenminste tachtig rijders moesten hierdoor wachten.

Ford mocht vrijwel direct bij de rechter verschijnen. De Brit mag in eerste instantie vier weken doorbrengen in de gevangenis en wordt bij vrijlating niet minder dan vijf jaar verbannen van het eiland. Een bezoek aan de TT kan hij de komende jaren dus mooi vergeten.

De Isle of Man TT wordt dit jaar verreden tussen 26 mei en 8 juni. (Bron: BBC)