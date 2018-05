Dief tart slachtoffer, stuurt foto van gesloopte auto

Zelfs met de politie op zijn hielen, hield hij vast aan zijn verknipte humor.

Het meest recente bewijs dat Facebook de laatste plek is waar je weldenkende, eerlijke mensen zult vinden, komt vandaag vanuit Groot Brittannië. Een Britse man probeerde zijn oude Ford Fiesta via het social media platform te verkopen, maar in plaats van een nette deal te maken, faalde hij grandioos en werd hij verblind door zijn eigen naïviteit. De Fiesta werd hem op merkwaardige manier afhandig gemaakt. Toen hij hem terug probeerde te krijgen, kreeg hij doodleuk een foto toegestuurd van het moment voordat zijn auto de crusher in verdween.

De Brit, genaamd George Wood, adverteerde zijn zestien jaar oude Ford Fiesta op Facebook Marketplace voor het respectabele bedrag van 300 pond. Nadat de uiteindelijke dader de auto had bekeken, biechtte hij op dat hij geen cash bij zich had. De meeste mensen zouden de deal direct annuleren, omdat ze het geld meteen willen zien, maar Wood dacht er anders over. In plaats van de schijnbaar tandenloze man een andere keer terug te laten komen, liet hij hem zijn Fiesta meenemen. De man zonder tanden had hem immers beloofd het geld later over te maken.

Uiteraard is juist dit niet gebeurd. Na enkele dagen en verschillende sms-berichten later, kreeg hij eindelijk een antwoord van de dief. In plaats van een verklaring, bevatte het bericht niet meer dan: “you won’t be getting your money but you will be getting a punch in the mouth.“

Omdat Wood het risico niet wilde lopen eveneens zonder tanden door het leven te moeten, schakelde hij de lokale politie in. Zij vertelden hem echter dat Wood geen zaak had, daar hij de sleutels moedwillig had overhandigd en de auto dus feitelijk niet van hem gestolen was.

Of de politie hem nu wilden helpen of niet, de dader begon de hitte van de situatie ongetwijfeld te voelen. Weer enkele dagen later kreeg Wood uit het niets een foto waarop zijn auto te zien was, voordat deze gecrusht werd. Logischerwijs raakte Wood lichtelijk in paniek, maar tegelijkertijd had hij enige hoop. Nadat hij een aantal sloopbedrijven uit de omgeving had gebeld, kreeg hij de bevestiging dat zijn Fiesta inderdaad was gesloopt. Nu had Wood én geen dader, geen geld én geen auto meer. Eind goed, al goed? Absoluut niet. (Bron: The Sun)