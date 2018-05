Zoveel moet je betalen voor de verlengde Volvo S90L

Meer dan een ton, maar duurder dan dat zal het niet worden.

Het heeft even mogen duren, maar nadat de Chinezen al een tijdlang hebben mogen genieten van de Volvo S90L, krijgen wij, in Europa, de wagen ook tot onze beschikking. De Zweden lieten eind 2016 al weten dat de S90 met meer beenruimte ook onze kant op zou komen, maar het heeft tot deze week moeten duren voordat de wagen een prijskaartje heeft gekregen. Nu we deze weten, kunnen we stellen dat hij niet meer in dit rijtje thuishoort.

Volgens de configurator van de S90 (rijtest), waar nu ook de S90L te selecteren is, kost de tien centimeter langere Zweed tenminste 106.380 euro. Voor dit bedrag krijg je het royaal uitgeruste Excellence model mee naar huis. Dit is overigens ook direct de enige uitvoering waarin de S90L beschikbaar zal zijn. Niet per se verrassend, maar wel handig om te vermelden.

Het feit dat de wagen enkel als Excellence beschikbaar zal zijn, betekent wel dat je weinig kunt aanvinken op de optielijst. Nu is de keuze bij Volvo normaal gesproken al vrij beperkt, maar in het geval van de S90L Excellence valt er helemaal weinig rond te spelen. Afgezien van nog geen tien saaie tinten, een drietal velgen en bekledingsoorten, kun je andere vloermatten bestellen, er een stylingkitje overheen smijten en de software laten aanpakken door Polestar. Zelfs al doe je wild, dan zul je de 110.000 euro met moeite overschrijden.

