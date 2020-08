Toestand Alex Zanardi aan het verbeteren

Het harde werk van de doktoren in Italië loont voor Alex Zanardi, die van de intensive care af mag.

Het was toch even heftig toen in juni het nieuws naar buiten kwam dat Alex Zanardi opnieuw moest vrezen voor zijn leven. Tenminste, zo leek het wel. De inmiddels handbiker verloor tijdens zijn F1-carrière beide zijn benen. Hij vond zijn thuis in het handbiken en werd daar zeer succesvol, wereldkampioen zelfs.

Weer mis

Maar ook daar ging het dus mis, in juni. Alex Zanardi raakte met zijn handbike opnieuw in een zwaar ongeluk terecht. Bizar genoeg knalde hij tegen een vrachtwagen aan tijdens een afdaling en dan is het al gauw flink mis. Weer moest de coureur met spoed aan alle beademingen die het lokale ziekenhuis had en weer was het de vraag of hij er bovenop zou komen. Hersenletsel en dergelijken: heftig.

Negen levens

Als een kat met negen levens klinkt het echter weer positief vanuit het ziekenhuis waar Alex Zanardi behandeld wordt. Het San Rafaelle-ziekenhuis in Milaan laat weten dat de ex-coureur aan het herstellen is. Dit alles na meerdere operaties en een revalidatieproces, alsook weer een verslechtering van zijn gezondheid. Het resultaat was een laatste ingreep op de intensive care van San Rafaelle. Een heel avontuur later mag hij die IC verlaten en is het tijd voor weer een revalidatieproces.

Terugkeer

Het is al bewonderenswaardig om een coureur die zijn benen verliest, weer terug in een sport te zien waar hij lekker scoort. Maar nu heeft hij alle tegenslag in zijn leven wel gehad, lijkt ons. Zanardi heeft uiteraard zelf nog niks kunnen laten weten. Maar het zou ons niks verbazen als we hem na een korte pauze weer in een sport terugvinden. Doorzettingsvermogen, dat heeft Alex Zanardi genoeg.