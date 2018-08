Elektronische hulpjes in auto’s blijken niet altijd veilig

Altijd alert zijn blijft het devies.

Auto’s worden steeds veiliger. Er moet een manier komen om het wereldwijde aantal verkeersdoden te verlagen, volgens velen is autonoom rijden een goede weg naar dat streven toe. Nog niet veel merken behalve de allerduurste leveren autonoom rijden als optie in hun auto’s, maar hulpjes die ervoor zorgen dat de auto dingen kan doen waar mensen reactietijd voor nodig hebben, die zitten al in steeds kleinere auto’s.

De Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) deed onderzoek naar deze systemen. In de VS krijgen auto’s met meer veiligheidssystemen een lagere verzekeringsprijs, omdat ze op papier veiliger zijn. In de echte wereld kunnen er nog wat haken en ogen aan zitten, zo meldden de onderzoekers. Ze namen een greep uit een set nieuwe luxeauto’s: de BMW 5-Serie, Mercedes E-Klasse, Tesla Model 3, Model S en de Volvo S90. Al deze auto’s zitten standaard volgeladen met snufjes en zijn optioneel te verkrijgen met zelfrijdende voorzieningen die op autonoom niveau 2 werken.

Uit die tests blijkt echter dat niet elke voorziening ook de juiste bijdrage levert aan de veiligheid. De Adaptive Cruise Control voor alle auto’s werkte prima, waar elke auto op de juiste manier handelden. Maar ook hier waren er risico’s, zo verloor de Mercedes een auto uit het oog waardoor de bestuurster zelf moest ingrijpen. Een kleine issue, maar het moet benoemd worden als we willen streven naar 0 verkeersdoden.

Dan de Lane Keeping Assist. Die moeten kunnen aflezen of de auto binnen de lijntjes blijft en in het geval van deze dure modellen kan de auto ook zelf bijsturen. Afwijkende situaties zijn bochten en heuvels, waar de foutjes van het systeem gemeten werden. De Tesla Model 3 scoort hier goed, maar de Model S alweer een stuk minder. De auto kleurt vaak buiten de lijntjes en grijpt niet zelf in. De andere drie auto’s blijven niet altijd binnen de lijnen, maar meestal wel.

De IIHS concludeert hun artikel dan ook met een ietwat voorspelbaar doch juist statement: fabrikanten willen hun auto zo geavanceerd mogelijk maken met de meest functionele snufjes, maar als je ze te geavanceerd maakt gaan mensen hoogstwaarschijnlijk minder goed opletten ‘omdat hun auto het werk wel voor hun doet’. Want in een groot deel van de gevallen doet de auto dat dus (nog) niet. De systemen kunnen daarom averechts gaan werken, met meer ‘autonome ongelukken‘. Dat wil de IIHS koste wat kost voorkomen.