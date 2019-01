BREEK: Max Verstappen naar Marokko voor taakstraf

Waarom dáár dan weer?

We zitten tot onze tepels in de winter en voor de Formule 1-fans onder ons betekent dat maar één ding: niet alleen lijkt het einde van afgelopen seizoen alweer een eeuwigheid geleden, ook de start van het nieuwe seizoen is mijlenver van ons verwijderd. Desondanks zit de knokpartij tussen Max Verstappen en Esteban Ocon nog vrij vers in het geheugen. We hebben al voorspellingen gedaan over een toepasselijke taakstraf voor de Nederlander, maar tot op heden is er weinig over bekendgemaakt. Vanavond leren we hoe Max de FIA gaat pleasen.

Volgens een aan de Formule E toegewijde sportsite, e-Racing365, zal Max Verstappen dit weekend in actie komen tijdens de E-Prix van Marrakesh. Niet als vervanger van Stoffel Vandoorne, maar als extra steward tijdens de wedstrijd. De haarfijne details liggen vooralsnog niet op tafel, maar de website weet in ieder geval te melden dat Verstappen zijn taakstraf als assisterende kracht zal vervullen. Hij maakt onderdeel uit van een team van stewards dat wordt geleid door ex-Formule 1-coureur Vitantonio Liuzzi. Een reclamespotje om de veiligheid te promoten, dat lijkt er dus niet in te zitten.

Naar verluidt zal Verstappen vanavond arriveren in Marrakesh, alvorens hij zich morgenochtend zal melden bij de stewards op het circuit. Het zal een drukke dag worden voor de Nederlander, aangezien de Formule E een volledig “raceweekend” afwerkt op één dag. Normaliter worden E-Prixs gehouden op zondag, maar omdat Marrokko een gelovig land is, zijn de trainingen, kwalificatiesessies en wedstrijd verzet naar zaterdag. Dit was eveneens het geval bij de openingswedstrijd in Saudi-Arabië, die half december werd georganiseerd. De wedstrijd werd gewonnen door Antonio Felix da Costa van BMW.