EV’s maken de industrie kapot, aldus PSA

Bouw je één van de meest potente EV's van het moment, zeg je dit.

De elektrische auto, het is – tot andere wijzen bewezen zijn – de beste oplossing voor automobiliteit van het moment. De nadelen worden alsmaar kleiner en de voordelen blijven grotendeels hetzelfde: uitstootvrij rijden. Love it or hate it, elk merk heeft, of is bezig, met een elektrisch model. Je moet je wel een beetje kunnen onderscheiden. Peugeot doet dat op zich goed. Het segment ‘Model 3’ is namelijk goed bezet, maar daar onder lijkt men nog niet in oplossingen te denken. Daar springt de Peugeot e-208 in. Deze 35.000 euro kostende EV presteert natuurlijk niet zoals de duurdere EV’s, maar dat moet je dan ook niet verwachten voor die voordelige prijs.

Maar goed, een EV is een EV. En Peugeot bemerkt een nadeel van deze nieuwe aandrijvingsvorm. Namelijk dat de aandrijflijn waarschijnlijk veel langer meegaat zonder kapot te gaan. Dat klinkt als een voordeel, toch? Voor de consument is het een voordeel, ja. Maar voor de fabrikant werkt de huidige manier beter voor de aftersales. Je hoeft dan immers bijna nooit meer naar de garage. Nog een primeurtje voor Peugeot, dus. Maar dat terzijde meent Peugeot dus dat een EV een risico vormt voor de auto-industrie zoals wij haar nu kennen.

De oplossing? Volgens Helen Lees, hoofd van EV’s en connectiviteit bij Peugeot, is het deelauto’s. De PSA-service Free2Move is al actief in Parijs, maar zal internationaal uitrollen tegen de tijd dat ze de kinderziektes verholpen hebben. Zo krijgt een massale groep e-208’s een nieuw doel waarmee aftersales en betrouwbaarheid minder uitmaken voor de fabrikant. Ook is het niet dat EV-rijders nooit naar de dealer hoeven. Sterker nog, als er wél iets mis is, kun je bij een benzineauto nog zelf gaan klussen. Bij een EV blijkt dit lastiger zonder dealerbemoeienis.

Momenteel is het verlies in aftersales nog niet slopend, aldus Lees. Daarvoor moeten de auto’s de benzineversies kunnen evenaren qua verkopen. Je bent echter op de lange termijn kennelijk wél goedkoper uit met een Peugeot e-208: het onderhoudsplan kost ongeveer een derde van wat je zou betalen voor een benzine- of diesel-208. (via Autocar)