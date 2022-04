Verpeste Land Rover Defender voor familie Gucci

Over smaak valt niet te twisten. Maar deze Land Rover Defender voor Gucci is toch een beetje verpest?

Misschien ben jij wel helemaal fan van het ontwerp van deze Defender. Laat dat maar even weten in een reactie hieronder. Feit is dat we hier kijken naar een Land Rover die niet zo van de band rolde.

Zoals elke Defender begon ook dit exemplaar een ‘gewoon’ leven. De offroader is aangepakt door zowel de Chelsea Truck Company als Kahn. Het apparaat heeft een bijzondere klant. Een lid van de familie Gucci is trots bezitter van de Land Rover Defender.

Dat de familie Gucci uit Italië goed in de slappe was zit hoeven we je vast niet uit te leggen. Het luxemerk heeft winkels over de hele wereld en verkoopt van alles dat met mode te maken heeft. Van kleding tot tassen en van portemonnees tot schoenen.

Zoals de kleding van Gucci vaak uitgesproken is, zo ook deze Land Rover Defender. Past wat dat betreft prima binnen het familieplaatje. De kleur is dan misschien wel weer een beetje grijze muis zo. Wel weer wat anders dan een Mercedes G-klasse.

Het is een geluk bij een ongeluk dat er gekozen is voor mooie lichtmetalen velgen in plaats van zwarte schoenen. Desalniettemin delen hoofdredacteur @michaelras en ik de ongezouten mening dat dit exemplaar toch een beetje verpest is.