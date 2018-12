Top 10 best bekeken ABHD video’s van 2018

Wie van een visueel spektakel houdt, moet nu klikken.

Ook dit jaar hebben onze ervaren testrijders weer allerhande auto’s aan de tand gevoeld. De video’s die als vanouds het meest in de smaak vallen (lees: de video’s waarin vreselijke snelle, exotische bolides in het rond worden geslingerd) worden ditmaal overschaduwd door een verrassende nieuwkomer.

Mogelijk is onze verzameling van de tien best bekeken, kraakheldere video’s van het jaar deze keer zo mogelijk nog diverser dan dat hij ooit is geweest (check 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, etc). Van volwaardige gezinsauto’s tot elektrische leasebakken, of van gruwelijke off-roaders tot bliksemsnelle superauto’s: dit lijstje heeft voor ieder wat wils. Geniet nog een keer van deze waanzinnige video’s.

10. Bentley Continental GT



9. Mijn Auto – Tesla Model S P90D



8. Audi A6 (C8)



7. Volvo V60



6. Ford F-150 Raptor



5. Audi RS3 Limousine



4. Ford GT



3. BMW M5 First Edition



2. Porsche 911 GT2 RS



1. Jaguar I-PACE



Ben je benieuwd naar de best bekeken ABHD video’s van de eerste 10 jaar Autoblog? Klik dan HIER.