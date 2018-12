De coolste zeszitter aller tijden is hier

Is dat een Roush compressor? Jazeker!

Eigenlijk is het heel erg vreemd dat de Ford Bronco op dit moment níet in de showrooms van Ford te vinden is. Het is een van de sterkste en meest legendarische namen op het gebied van stoere offroaders. Misschien dat O.J. Simpson de naam een klein een beetje te grabbel heeft gegooid: tijdens zijn beruchte politie achtervolging was zijn vluchtauto een Bronco. Feit blijft dat de Bronco, gebouwd van 1965 tot 1996, een fenomeen is, met name aan de andere kant van de plas. Wellicht dat daarom de naam hoogstwaarschijnlijk weer zal terugkeren voor een grote SUV.

Omdat het dus nog wel even duurt voordat de nieuwe Bronco op de te bewonderen is, zien we veel projecten voorbij komen op basis van de oude Bronco. Ook hier bij Autoblog hebben we al meerdere keren vermelding gemaakt van bijzonder gave Bronco-restomods. Dat doen we vandaag weer, dit maal een project van Maxlider Brothers Customs. Wat het meest opvallend is aan deze creatie: hij heeft 4 deuren! De Bronco is altijd een tweedeurs auto geweest.

De auto staat op het chassis van een hele vroege Bronco, eentje uit 1966. Het ladderchassis is verlengd om zo drie zitrijen te kunnen creëren. Daarvoor moesten er wat panelen bijgemaakt worden. Eerlijk is eerlijk: het eindresultaat mag er zeker wezen. Om te zorgen dat de stijfheid niet gelijk is aan een zachtgekookt ei, werd de auto voorzien van een gigantische rolkooi. Het interieur is fraai, doelmatig en eenvoudig.

Onder de kap zijn ze bij Maxlider Brothers Customs wel lekker aan de gang gegaan. De Bronco heeft namelijk een Coyote V8 onder de kap liggen, vijf liter aan Amerikaanse heerlijkheid. Deze wordt nog eens van extra lucht voorzien dankzij een Roush supercharger. In totaal produceert de motor 670 pk. deze wordt via een moderne zesbak over gebracht op alle vier de wielen.