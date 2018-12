Deze ingetogen E-Klasse heeft 200 pk per wiel

Oh, voor we het vergeten: 4-Matic. Dat heeft deze W213 ook.

Het is het walhalla voor de mensen voor wie het nooit genoeg is: Duitsland. Het land van de onbegrensde mogelijkheden en de onbegrensde snelwegen. Het hele land is gezaaid met specialisten die zich bekommeren om een bepaald merk of merken van een bepaald concern. Nu de Mercedes tuners bij bosjes om lijken te vallen, is daar gelukkig een BMW-specialist die zich telkens meer op de producten uit Stuttgart.

Nou ja, Stuttgart, als we kijken naar de Mercedessen die G-Power onder handen neemt, kunnen we eerder concluderen dat ze de producten uit Affalterbach gaaf vinden. Inderdaad, de plaats waar AMG gevestigd is. Voor de nieuwe E-Klasse (de oude hebben ze onlangs onder handen genomen) hebben ze nu ook een kit ontwikkeld en man, oh man, wat een power. Na de installatie van de V3 Performance Software, gemodificeerde turbocompressors, downpipes, sportkats en sportuitlaat stijgt het vermogen met het 188 pk naar precies 800 paarden. Het koppen is met 1.000 Nm, eveneens waanzinnig indrukwekkend.

Wat zal dat doen met de prestaties? Gezien het feit dat de E-Klasse in AMG-uitdossing altijd de beschikking heeft over 4-Matic vierwielaandrijving, kan de auto het extra vermogen daadwerkelijk ook kwijt. De sprint naar de 100 km/u duurt bizar kort, in 3,1 seconden is het alweer voorbij. Dat is gewoon supercar-niveau. De topsnelheid is volgens G-Power ver boven de 300 km/u.

Qua uiterlijk heeft G-Power het zéér bescheiden gehouden. Sterker nog, de auto ziet er bijna langzamer uit dan een standaard E63 AMG. De Hurricane RR-velgen zijn groot (21″), maar niet bijzonder qua vormgeving: gewoon fraai. Er zijn twee dissonanten, nee, niet Katheel Ferrier en Ad Koppejan, maar die zwarte plak waar voorheen een Mercedes-ster zat en de overdaad aan badges. Daar kan met gemak wat aan gedaan worden. Voor ondergetekende graag een donkerblauwe Estate met de G-Power upgrades en dit Business Pakket, graag.