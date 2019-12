Deze meneer betaalde een miljoen voor een nieuwe GT500

Waarom zoveel betalen? Wel..

We klagen hier in Nederland met regelmaat over de prijzen van de auto’s. Met name Amerikaans speelgoed met een dikke V8 is stervensduur in vergelijking met de Amerikaanse MSRP-prijs. Deze meneer uit de Verenigde Staten betaalde echter 1,1 miljoen dollar voor een Ford Mustang Shelby GT500. Best veel geld als je realiseert dat de Amerikaanse prijs begint bij 70.300 dollar voor een nieuw exemplaar. Hier zit natuurlijk een verhaal achter.

Meneer is geen willekeurige vermogende man, maar Craig Jackson. De CEO en voorzitter van Barrett-Jackson. Jaarlijks worden via de Barrett-Jackson veilingen sportauto’s en supercars geveild voor torenhoge bedragen. De opbrengst gaat in zijn volledigheid naar goede doelen, waardoor deelnemers aan de veilingen met alle liefde de knip trekken. De donatie staat hier centraal, de auto is een bijkomstigheid. De Barret-Jackson veiling van dit jaar vond zoals gewoonlijk plaats in januari 2019. Men kon toen bieden op het eerste productieslot van de 2020 Ford Mustang Shelby GT500. De productie van deze auto ging pas dit najaar van start. De CEO van de organisatie kwam met het hoogste bod van 1,1 miljoen dollar.

De Mustang rolde dit najaar van de band en staat inmiddels in de garage van de heer Jackson. De auto is gespoten in een unieke groene kleur. Dit is een referentie aan de 1968 Shelby EXP Prototype a.k.a The Green Hornet.