Brandstof accijns wordt in 2020 natuurlijk verhoogd

De overheid. Wie anders?

Auto rijden is een peperdure bezigheid in Nederland. Je moet net in de fortuinlijke positie zijn om een nieuwe premium lease auto te kunnen rijden, anders is het gewoon peperduur. Dus voordat we mensen veroordelen dat ze geen petrolhead zijn als ze een eenvoudige A-segmenter rijden: soms zijn er gewoon geen andere opties.

Om de automobilist in 2020 een hart onder de riem te steken, word er nog even extra belasting geheven. Dat meldt De Telegraaf. De Nederlandse Staat gaat namelijk 1,5 cent extra per liter innemen. Deze accijns verhoging gaat er voor zorgen dat tanken nog wat duurder gaat worden. Het is een inflatiecorrectie, volgens de Staat.

Dat betekent dat een gemiddelde tankbeurt vaan 50 liter ongeveer 75 cent duurder uit gaat vallen. Natuurlijk, als je 8 tientjes mag neertellen voor een volle tank, dan kan die 75 cent er ook wel bij. Ook bij diesel (1 cent) en LPG (0,7) stijgt de accijns. Houdt er rekening mee dat er over deze accijnzen nog wel vrolijk 21% belasting betaald mag worden. Belasting op belasting, leuker kunnen ze het niet maken. Rendabeler wel. In Nederland gaat ongeveer 75% van het geld dat je kwijt bent aan een volle tank, naar de staatskas.

Fotocredit: @aslan90 via Autojunk.