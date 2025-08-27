Nooit meer tanken?

Hoge Volvo’s zijn populair in Nederland. Van de bijna 31.000 nieuwe Volvo’s die vorig jaar werden geregistreerd in Nederland is meer dan 82 procent een crossover of SUV. Wat willen Nederlanders nog meer? Juist, hybrides. Op papier moet de nieuwe plug-in hybride Volvo XC70 dus een absolute hit worden.

De nieuwe XC70 zit al even in het vat en werd zelfs al gelekt (nog bedankt, Chinees patentbureau). Het uiterlijk is daardoor niet schokkend. Ook zonder de gelekte beelden zou dit exterieur weinig mensen van hun stoelen laten vallen van verbazing. Maar wat niet stuk is hoef je ook niet te maken, toch? De moderne Volvo-ontwerpstijl is ook bij de XC70 aanwezig, al doet de dichte grille je wel denken aan een EX70 is in plaats van een PHEV.

Plug-in hybride met grootste elektrische actieradius

Wat je wel zou kunnen verbazen is dat Volvo met trots mag zeggen dat de XC70 de PHEV is die op elektriciteit het verste komt. Net als zijn broer van Lynk & Co, de 08, moet je er dankzij het Scalable Modular Architecture (SMA)-platform 200 kilometer volledig elektrisch mee kunnen rijden.

Althans, dat schrijft de Chinese CLTC-testcyclus voor. Die is wat coulanter met de test dan onze WLTP. Maar toch: de eerstvolgende PHEV met de grootste elektrische actieradius haalt ‘maar’ 144 kilometer. Zodra de batterij leeg is, kun je naar een snellader om na 23 minuten van 0 naar 80 procent op te laden. Overige specificaties zoals het vermogen en de sprintsnelheid houdt Volvo voor zichzelf.

Volvo valt toch van zijn geloof

Vanbinnen gebeurt wat baanbrekends bij de XC70. In de recente Volvo’s blijft het merk vasthouden aan het rechtopstaande middenscherm. Zelfs de aanstaande ES90 heeft een langwerpig scherm. Dat is bij de nieuwe XC70 afgelopen, want deze keer ligt het scherm horizontaal! Het middendisplay meet 15,4-inch en eist direct een grote rol op in het interieur. Dit scherm wordt bijgestaan door een 12,3-inch bestuurdersscherm en optioneel door een augmented reality head-up display over de hele breedte van de voorruit.

In China zijn ze nog gepassioneerder over plug-in hybrides die ver komen op één acculading. Vandaar ook de Chinese badge op de bips en tekst op het middenscherm. De productie en verkoop van de XC70 voor die markt zijn zelfs al begonnen. Later maakt de PHEV zijn introductie in ons continent. Heb jij trek in de nieuwe hoge C70? Of liever een Heico XC90?