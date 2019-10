BMW’s Formule E geweld voor het aankomende seizoen

De Duitsers presenteren de nieuwe auto en de rijders voor het nieuwe seizoen van de Formule E.

De Formule E begint steeds meer vorm te krijgen. Wat begon als een experiment binnen de autosport is inmiddels uitgegroeid tot een serieuze tak. Diverse belangrijke merken zoals Jaguar en DS Automobiles doen met een team mee aan het elektrische racekampioenschap. Ook BMW is van de partij en laat hier de iFE.20 zien.

De iFE.20 komt in actie voor team BMW i Andretti Motorsport in het ABB FIA Formula E kampioenschap. BMW-fabrieksrijders Maximilian Günther (Duitsland) en Alexander Sims (Groot-Brittanië) zijn de twee coureurs van het team. Deze dinsdag komt de auto voor het eerst in actie tijdens tests in Valencia, Spanje.

In vergelijking met de vorige auto zegt BMW verbeteringen doorgevoerd te hebben aan de aandrijflijn van de iFE.20. Het team denkt meer efficiëntie uit de auto te kunnen halen in vergelijking met het vorige seizoen.

De nieuwe iFE.20 herken je aan de wit, blauwe en violet kleuren. Partners van BMW i Motorsport zijn automotive leverancier Magna, Einhell, Harman Kardon en PUMA. Het nieuwe Formule E-kampioenschap gaat in november van start. De eerste race is in Diriyah, Saudi-Arabië.