Lynk & Co kiest voor auto hatende stad Amsterdam

Zelfs internationaal staat onze hoofdstad niet bepaald positief op de kaart als het gaat om auto's.

Amsterdam? Daar heb je weinig te zoeken als je een auto hebt. Het is niet prettig rijden, parkeren is vreselijk duur en de gemeente doet er alles aan om het zo onaantrekkelijk mogen te maken voor autobezitters. Niet alleen Nederlanders weten dat, ook over de grenzen zijn ze inmiddels op de hoogte.

Autofabrikant Lynk & Co wil die reputatie ten goede gaan gebruiken. De Chinese autobouwer komt eind 2020 naar Europa met de eerste modellen. Amsterdam is de eerste Europese stad waar ze actief zullen worden. In een interview met Autocar zegt Lynk & Co topman Alain Visser dat Amsterdam juist veel uitdaging biedt als anti-auto stad. Daar wil het nieuwe automerk op gaan inspringen.

De eerste auto die Lynk & Co in Europa gaat verkopen is de 01, een crossover. De Chinezen nemen wel de tijd als het gaat om de uitrol. Het merk presenteerde zichzelf begin 2018 tijdens een event in Amsterdam. Autoblog was hier ook aanwezig en maakte zo kennis met onder andere de 01. Uiteindelijk duurt het nog wel even, want eind 2020 is ver weg. Lynk & Co is niet het enige Chinese merk met Europese ambities. Dit jaar lanceert het nieuwe MG de ZG EV op de Nederlandse markt.