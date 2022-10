Rezvani Vengeance is een echte monsterlijke SUV

Met de Rezvani Vengeance maak je tenminste echte indruk.

We kunnen het ons bijna niet voor stellen, maar er zijn mensen die een Cadillac Escalade nog niet indrukwekkend genoeg vinden. Dan hebben we het niet zozeer over de kwaliteiten van die auto, maar de uitstraling. Het is namelijk een enorm groot slagschip dat absoluut geen muurbloempje is. Iedereen ziet je voorbij komen rijden. Niet alleen of zozeer door de styling, maar vooral omdat het complete gezichtsveld bedekt is met Cadillac Escalade. Maar het kan dus nog veel erger!

Dat bewijst deze Rezvani Vengeance. Dat is niet een hommage aan de beste Die Hard-film ooit gemaakt. Nee, het is de laatste creatie van Rezvani. Mocht je die toko niet kennen, het Amerikaanse merk begon ooit met de Beast. Dat was een Ariel Atom met een ander koetswerk en veel meer vermogen. Bijzonder gaaf, natuurlijk. Daarna ging Rezvani zich bezighouden met de Tank en Hercules. Dat waren grote terreinwagens op basis van Jeeps.

Rezvani Vangeance

Wellicht dat er in die ‘extreme SUV’-hoek meer geld te verdienen is. Want ook de Rezvani Vengeance is dus een SUV. Het apparaat ziet eruit alsof ‘ie uit Halo is komen zetten. Het ding is bijzonder indrukwekkend, futuristisch en bizar tegelijk. Om een idee te krijgen van het formaat: die wielen zijn 22 inch groot! We zijn vooral benieuwd hoe makkelijk het is om de auto te manoeuvreren. Zeker als je achteruit de McDrive in moet omdat je wéér de verkeerde bestelling hebt meegenomen. Wie bestelt er in hemelsnaam kipstukjes zonder saus?

Military Package

De Rezvani Vengeance ziet eruit alsof ‘ie kogelwerend is. Dat is de auto standaard niet, maar het kán wel. Je moet dan even 95.000 dollar extra overmaken naar de firma Rezvani. Dan krijg je namelijk het Military Package. Dat behelst niet alleen kogelwerende ruiten, maar dan voorziet men de auto van extra bepantsering in de deuren en onder de auto.

De voorbumper is dan niet van kunststof, maar van staal. Staal! Daarnaast zijn de wielen runflats, wel zo handig. Uiteraard is het onderstel ook aangepast op een veel zwaardere auto en zwaardere omstandigheden.

Daarnaast zijn er diverse gadgets aanwezig die je gewoon nog niet had toen Hyves een dingetje was. Zo is er een intercom-systeem om de schurken toe te spreken. Mochten ze niet luisteren, dan kun je gebruik maken van de elektrocutie-functie op de handgrepen. Ook kun je letterlijk een rookgordijn creëren. Man, er is zelfs pepper spray aanwezig.

Interieur Rezvani Vengeance

In het interieur is het duidelijk welke auto als basis diende, de Cadillac Escalade natuurlijk. Grappig is dat je kunt zien dat de platen echt ‘op’ de deuren zitten. Dus aan de binnenkant is er nog de originele vorm van de ruit. Verder is er een Executive Package. Deze is niet om het rapaille te executeren, maar behelst dingen als extra OLED-schermen, Apple TV, iPads en een sterretjes-hemel in het plafond. Dat geintje gaat je 125.000 dollar kosten. Waarom weet niemand.

Dan de techniek. Daar kunnen we kort over zijn. Het is gewoon een Cadillac Escalade qua aandrijflijnen. Er is keuze uit drie motoren. Instappen doe je met de 6.2 V8 met 426 pk en 623 Nm. Optioneel kun je kiezen voor een 3.0 zes-in-lijn diesel met 280 pk en 620 Nm. Maar ga voor de topmotor, een 6.2 V8 met mechanische compressor, goed voor 700 pk en 911 Nm. Kost wel 85 mille extra. De vanafprijs is 249.000 dollar. Configureren is al mogelijk!

