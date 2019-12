Top 5: duurste steden om te parkeren

Waar betaal jij je scheel om de auto te parkeren?

Een dagje de stad bezoeken. Anno 2019 betaal je in sommige steden bijna een toegangskaartje voor de Efteling (prachtig referentiekader) om de auto kwijt te kunnen. Het zijn vervelende, doch logische ontwikkelingen. Steden worden drukker, gemeenten willen ruimte creëren en het liefst zo min mogelijk (vervuilende) auto’s in de binnenstad. Een simpele maatregel is het parkeren duur maken.

Hier in Nederland weten we daar alles van. In de hoofdstad Amsterdam mag de portemonnee getrokken worden als jij je auto wil parkeren op de dure grond van 020. Hoe zit dat wereldwijd eigenlijk? Parkopedia heeft de index van dit jaar bekendgemaakt en zo krijgen we een beeld wat het elders kost.

In het lijstje met de vijf duurste steden om te parkeren staat geen enkele Europese stad. Deze top vijf is gebaseerd op parkeerkosten in zijn geheel. Dus wat het kost op straat, maar ook de tarieven van parkeergarages zijn meegenomen. Slechts twee landen vertegenwoordigen de top vijf: de Verenigde Staten van Amerika en Australië. Check hieronder wat je gemiddeld moet betalen voor twee uur parkeren in de vijf duurste steden. De prijs is in US dollar.

Top 5: kosten parkeren voor twee uur

1. New York $ 34,94

2. Sydney $ 27,37

3. Brisbane $ 20,55

4. Chicago $ 20,08

5. Melbourne $ 19,87

De index laat ook zien welke steden het duurste zijn als je alleen op de straat zou parkeren. De tarieven van parkeergarages zijn buiten beschouwing gelaten. Dan is Europa ineens oververtegenwoordigd. In een land als de VS kun je nog altijd redelijk betaalbaar op straat parkeren, zelfs in grote steden. Hoe anders is dat in Europa. Gemeenten willen je juist in die parkeergarages hebben en maken parkeren op straat vrij duur. Mevrouw Halsema mag trots zijn op haar beleid: Amsterdam is de duurste stad ter wereld om op straat te parkeren. Ook deze top vijf ze je hieronder.

Top 5: kosten parkeren op straat voor twee uur

1. Amsterdam $ 14,61

2. Londen $ 11,51

3. Parijs $ 7,63

4. Edinburgh $ 7,30

5. Utrecht $ 7,72

Fotocredit: parkeren in Amsterdam via @thomcarspotter op Autojunk