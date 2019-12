Particulieren gaan eindelijk elektrisch rijden

Het omslagpunt is nabij.

Elektrisch rijden is op dit moment vooral weggelegd voor de werknemer die van de baas een EV mag uitzoeken voor de lease. Op particuliere schaal zijn er nog geen denderende ontwikkelingen gaande. Het aanbod van betaalbare elektrische auto’s groeit met bijvoorbeeld de onlangs vernieuwde Renault ZOE en Nissan Leaf, maar de definitie van betaalbaar is voor iedereen anders.

Feit is dat er nog geen nieuwe elektrische auto voor 15.000 euro op de stoep staat. In dat opzicht gaat private lease een belangrijke rol spelen. Voor een paar honderd euro in de maand een nieuwe elektrische auto rijden klinkt voor veel consumenten wél aantrekkelijk in de oren.

Vandaag heeft de ANWB de nieuwe Elektrisch Rijden Monitor gepresenteerd. De organisatie stelt dat de particuliere markt voor elektrische auto’s volgend jaar gaat doorbreken. In het onderzoek van de ANWB kwam naar voren dat 58 procent van de Nederlanders binnen vijf jaar een elektrische auto wil aanschaffen. Vijf procent wil dat zelfs als binnen twee jaar realiseren.

Volgend jaar komt er een aanschafsubsidie voor particuliere elektrische auto’s. De overheid verstrekt een korting op deze nieuwe auto. Exacte details van deze subsidie ontbreken nog. Zo is op dit moment niet duidelijk hoeveel subsidie men exact mag verwachten en hoe dit bepaald gaat worden.

In 2020 barst het aanbod met voordeligere elektrische auto’s los. Waar het aanbod nu nog veelal bestaat uit EV’s duurder dan 45.000 euro, komen er meer auto’s onder die 45k op de markt. Denk aan de elektrische MINI, de Volkswagen ID.3 en de Peugeot e-208. Met een prijs van meer dan 35.000 euro zijn ze niet goedkoop te noemen, maar het zijn kleine stapjes in de goede richting voor consumenten. (via de Telegraaf)