Porsche’s elektrische SUV’s worden wintersport-proof

Dit zegt de autofabrikant er zelf over.

Auto’s met verbrandingsmotoren zijn nu nog zeer onderscheidend. Het ene blok is het andere niet. Je hebt in-lijn motoren, boxers, motoren in V-vorm en ga zo maar door. Met elektrische auto’s is het op het eerste oog wat eenvoudiger. Je hebt accu’s en een daarbij horende aandrijflijn. Autofabrikanten van met name sportieve auto’s moeten hard aan de bak om hier een onderscheid in te gaan maken.

Porsche doet dit met de Taycan bijvoorbeeld door het gevoel van een verbrandingsmotor te simuleren. De elektrische auto heeft een eigen geluid en simuleert versnellingen. Natuurlijk is het synthetisch en komt het gevoel niet in de buurt van een auto met een verbrandingsmotor. Aan de andere kant is de rijbeleving gewoon totaal anders: het is razendsnel en nog steeds leuk om te rijden.

De Duitse autofabrikant gaat naast de Taycan uiteraard nog meer elektrische auto’s op de markt brengen. Om onderscheidend te zijn doet Porsche onderzoek naar de technologie rondom EV’s en het merk geeft hierbij een kijkje in de keuken.

Ulf Hintze van Porsche Engineering zegt dat het merk tests heeft ondernomen met een SUV in de sneeuw die over vier elektromotoren beschikt. Omdat sneeuw een extreem gladde ondergrond kan zijn ligt hier ook meteen een enorme uitdaging. Hoe verdeel je de krachten over die vier wielen op een nauwkeurige manier en voorkom je dat de systemen van de auto het niet meer snappen?

Hintze stelt dat Porsche software heeft ontwikkeld die direct reageert op dit soort omstandigheden. De computer verstrekt koppel aan het wiel dat het op dat moment nodig heeft. Dit alles zonder extra sensoren, maar enkel en alleen door slimme software.

Volgens Porsche technologie die voorheen enkel op Mars-auto’s is gebruikt en dus uniek voor een personenauto. Als de autofabrikant in de toekomst met een krachtige elektrische Cayenne of Macan gaat komen hoef je dus niet bang te zijn om vast te komen staan in de sneeuw door het enorme koppel van een EV.