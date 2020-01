Zoveel Tesla Model 3’s kwamen er in 2019 naar NL

Een recordjaar. Een absoluut recordjaar.





Er is enigszins sprake van rust in de tent voor alle mensen die betrokken waren bij de bizarre kentekenregistraties tegen het einde van 2019. Als we de cijfers erbij pakken kun je niet anders concluderen dat het aantal registraties bizar is te noemen.

Reden er in januari 2019 nog enkele tientallen Model 3’s in Nederland: nu zie je ze op elke hoek van de straat. Alsof je de auto gratis meekreeg bij een volle tas boodschappen. Medio 2019 ging het ineens hard met de registraties van de Model 3, met enorme pieken in het najaar.

De eerste knotsgekke registratiemaand was in maart 2019. Er werden toen 2.187 Model 3’s op kenteken gezet. Een record, toen al. Een nieuwe piek werd bereikt in juni 2019 met 2.484 registraties. De volgende in september 2019 (5.786 registraties), november (3.980 registraties) en uiteindelijk december 2019 met maar liefst 11.563 registraties. Dat blijkt uit gegevens van de RDW, gevisualiseerd door Kentekenradar.

Al met al zijn er 29.469 Tesla Model 3’s op kenteken gegaan in heel 2019. Daarmee behoort de elektrische auto tot de best verkochte auto’s van Nederland. Hoe de exacte vork in de steel zit is afwachten wanneer de verkoopcijfers van 2019 bekend zijn. Een uitzonderlijke prestatie voor een auto die in de goedkoopste variant meer dan 40.000 euro kost. Met dank aan vadertje Staat natuurlijk.

De populairste kleur op de Tesla Model 3 in Nederland is zwart (32,7%). Daarna volgen wit (25,4%) en grijs (23,1%). Blauw en rood staan met 13,8% en 5,1% op de plaatsen vier en vijf.

Foto: de Model 3 van Autoblog-lezer @leandergoor via Autojunk.