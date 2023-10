So it begins: Tesla marktaandeel zakt weg door Duits premium.

Het moment wat iedereen behalve de fansla’s al jaren zagen aankomen, is eindelijk daar. Het marktaandeel van Tesla zakt weg. Net nu collega @nicolasr voor de bijl is gegaan en geswitcht is naar de Dark Side, lijkt het sentiment in de markt de andere kant op te bewegen. In thuisland ‘Murica, snoepen andere fabrikanten van EV’s steeds meer marktaandeel af van Elon Musks toko. En het gaat met forse stappen, als Q3 van dit jaar een teken is van de zaken die komen gaan. Het elektrische marktaandeel van Tesla was in 2022 nog 65 procent in de niet zo Verenigde Staten. In Q3 was het nog 50 procent.

Is het dan kommer en kwel? Nou niet per se. In principe zijn klanten van Tesla zoals we onlangs nog schreven vrij trouw aan het merk. Bovendien zag Tesla haar verkopen in absolute zin met 19,5 procent stijgen ten opzichte van Q3 vorig jaar, vermoedelijk mede dankzij prijsdalingen. Maar…de andere fabrikanten, gaan gewoon harder vooruit. En dat is voor de lange termijn, toch een dingetje voor Tesla en haar adepten (op de beurs).

De grootste vijf EV spelers op de Amerikaanse markt zijn nu -op volgorder van grootte- Tesla, Ford, Hyundai, Chevrolet en Rivian. Het laatste bedrijf maakt bakken vol verlies, maar heeft inmiddels wel vijf procent van de EV markt in handen. Hyundai, BMW en Mercedes gingen respectievelijk maal 3, maal 3 en zelfs maal 4 qua elektrische verkoop. De Koreanen hebben nu 6,3 procent van de markt, BMW heeft 4,3 procent en Mercedes 3,3 procent. De preeeeeeeemijum Duitsers komen er dus aan. En dan moeten de A6 e-tron en dergelijke nog gelanceerd worden. Als ze die een fraai zacht dash zonder explosie van touch-meuk geven, wordt het een gigantisch belachelijk succes.

De totale EV markt is in Amerika overigens nog steeds ‘maar’ 7,9 procent van de gehele automarkt. Er zijn wel wat subsidies, maar minder dan in Nederland (waar vooral extreem veel belasting zit op ICE’s) of Noorwegen (waar je in een ICE een tweederangs burger bent). Het percentage verkochte EV’s in de USA stijgt desalniettemin wel. Vorig jaar was het nog 6,1 procent in hetzelfde kwartaal. Ook op een min of meer ‘organische’ manier zie je dus een graduele switch, alleen wat minder rap.

Is het vanaf hier alleen nog downhill voor Tesla? Of gaan ze ergens stabiliseren en dan nog honderden jaren een belangrijke speler zijn? Laat het weten in de comments, zodat wij weten wat we op wallstreetbets moeten zetten!