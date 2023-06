TopGear-presentator: “carrière te danken aan klap Clarkson”

De één zijn dood is de ander zijn brood, zo meent een TopGear-presentator van ná de Clarkson-dagen.

Het is inmiddels al weer acht jaar geleden dat TopGear van de buis verdween. Tenminste, zo voelt het. Het is in ieder geval zo lang geleden dat de bezetting die het programma naar de sterren en daar voorbij bracht, het programma verliet. Dit vanwege een incident waar Jeremy Clarkson, de ‘voorman’ van het programma, zijn ongenoegen jegens de producenten uitte met een klap in het gezicht van één van de medewerkers. BBC gaf Clarkson gelijk de zak en ook al omvatte de vete medepresentatoren Richard Hammond en James May niet, toch kozen zij voor Clarkson.

TopGear vanaf 2016

Hoe de rest is gegaan, is veel vaker behandeld. Het wereldberoemde TopGear-trio maakt nu specials voor Amazon onder de noemer The Grand Tour en BBC heeft inmiddels hun draai min of meer gevonden wat betreft het nieuwe TopGear. Dit na ondertussen ook een tijdje bijna jaarlijks de bezetting te veranderen. Eén van de personen die daarom de revue passeerde als TopGear-presentator en inmiddels weer wat anders heeft gevonden, is Rory Reid.

“Klap Jeremy Clarkson leverde mij een carrière op”

En dat heeft de Britse autojournalist ook bepaald geen windeieren gelegd. Sterker nog: Reid markeert de muilpeer van Clarkson als het punt waar zijn carrière begon. BBC was namelijk vanaf toen op zoek naar nieuwe presentatoren. Chris Harris werd al vrij snel gestrikt, maar de hele bezetting was nog een tijdje niet bevestigd. Reid besloot auditie te doen en vertelt over dat proces.

Het begint met een auditievideo van 60 seconden. Daarin moest Reid als een soort elevator pitch zichzelf verkopen. In die video noemde hij zichzelf onder meer een combinatie van Jeremy Clarkson en Idris Elba. Dat sloeg aan (waarschijnlijk mede dankzij die vergelijking), want hij mocht langs komen om auditie te doen.

Op het welbekende TopGear circuit kreeg Reid de kans om zichzelf te bewijzen als TopGear-presentator. Tegen de camera praten terwijl je een dikke auto over het circuit stuurt, dat soort werk. Daar werd tegen Reid gezegd dat hij toch niet was wat ze zochten. Toen nam hij nog één video op als een soort poëtische bloemlezing voor een Rolls-Royce en stuurde deze op als een soort laatste kans. Dat zorgde ervoor dat de producenten toch overtuigd waren en Reid mocht meedoen. Hij heeft uiteindelijk meerdere jaren deel uit gemaakt van de presentatoren, zelfs als een soort Clarkson-, Hammond- en May-esque drie-eenheid met Chris Harris en Matt LeBlanc toen Chris Evans de zak kreeg.

Verlaten

Volgens Reid is zijn carrière als TopGear-presentator na de klap van Jeremy Clarkson een goede tijd geweest. Maar hij wil niet terug. Waarom hij überhaupt weg is gegaan? Het trio waarvan hij deel uitmaakte viel sowieso uiteen omdat Matt LeBlanc terug wilde naar de VS en Reid kreeg een aanbod van AutoTrader, waar hij nu nog voor werkt. Die konden hem een positie aanbieden als beheerder en presentator van hun YouTube-kanaal waar hij naar eigen zeggen ‘alle vrijheid kreeg die hij wilde’.

Daarover gesproken: dit en meer kun je allemaal terugkijken in de video die Reid maakte over zijn TopGear-avontuur.